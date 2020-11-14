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"الصحة": تسجيل 349 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 379 خلال الـ24 ساعة الماضية

شرطة ينبع تواصل الحملة الميدانية للتأكد من تطبيق البروتوكولات ضد "كورونا"

المخالفات المرصودة شملت عدم وضع الكمامة وغياب ملصقات التباعد الاجتماعي

ما زالت الجهات المعنية في محافظة ينبع ممثلة بشرطة المحافظة تواصل الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت شرطة محافظة ينبع، ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة، حملة ميدانية على عدد من الأسواق التجارية والمواقع العامة في أحياء متفرقة من المحافظة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تم تحرير عدد من المخالفات بحق مخالفي تطبيق البروتوكولات الوقائية على المواطنين والمقيمين.


وبحسب "سناب الداخلية" فقد شملت المخالفات التي تم رصدها وتحريرها عدم تطبيق الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم توفر ملصقات التباعد الاجتماعي وجهاز قياس درجة الحرارة.

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شرطة ينبع تواصل الحملة الميدانية للتأكد من تطبيق البروتوكولات ضد "كورونا"
سبق

ما زالت الجهات المعنية في محافظة ينبع ممثلة بشرطة المحافظة تواصل الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت شرطة محافظة ينبع، ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة، حملة ميدانية على عدد من الأسواق التجارية والمواقع العامة في أحياء متفرقة من المحافظة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تم تحرير عدد من المخالفات بحق مخالفي تطبيق البروتوكولات الوقائية على المواطنين والمقيمين.


وبحسب "سناب الداخلية" فقد شملت المخالفات التي تم رصدها وتحريرها عدم تطبيق الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم توفر ملصقات التباعد الاجتماعي وجهاز قياس درجة الحرارة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
06:10 PM

شرطة ينبع تواصل الحملة الميدانية للتأكد من تطبيق البروتوكولات ضد "كورونا"

المخالفات المرصودة شملت عدم وضع الكمامة وغياب ملصقات التباعد الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ما زالت الجهات المعنية في محافظة ينبع ممثلة بشرطة المحافظة تواصل الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت شرطة محافظة ينبع، ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة، حملة ميدانية على عدد من الأسواق التجارية والمواقع العامة في أحياء متفرقة من المحافظة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تم تحرير عدد من المخالفات بحق مخالفي تطبيق البروتوكولات الوقائية على المواطنين والمقيمين.


وبحسب "سناب الداخلية" فقد شملت المخالفات التي تم رصدها وتحريرها عدم تطبيق الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم توفر ملصقات التباعد الاجتماعي وجهاز قياس درجة الحرارة.

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