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الصين تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98824 إصابة.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 91 من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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الصين تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98824 إصابة.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 91 من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:33 AM

الصين تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98824 إصابة.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 91 من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,032
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,458
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,277
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