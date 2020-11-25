محافظ تربة" يعيد هيكلة لجنة إصلاح ذات البين.. ويوفر مقرًّا دائمًا لها

اعتماد آليةٍ جديدة للعمل تُواكب المتطلبات المستقبلية وتدعم نجاح مساعيها

اجتمع محافظ تربة عبدالله آل قراش وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بديوان المحافظة؛ لتفعيل الأدوار المنوطة بهم، وتوضيح ما تم اعتماده من آلية جديدة لعمل اللجنة لتواكب المتطلبات المستقبلية التي تسهم في دعمها ونجاحها لبذل المزيد من الجهود.

وأوضح "آل قراش" أنه أعاد هيكلة اللجنة بما يتوافق مع احتياجات محافظة تربة؛ حيث نُظّمت الهيكلة الجديدة على النحو التالي: "المشرف على أعمال اللجنة محافظ تربة المدير التنفيذي، والسكرتارية، والدائرة الأولى وتسمى دائرة العفو في قضايا الديات، والدائرة الثانية دائرة الاستشارات الأسرية، والدائرة الثالثة دائرة الاستشارات الأسرية النسائية".

وأكد أنه تم اختيار مقرّ للجنة داخل أروقة المحافظة؛ تسهيلًا على الأعضاء والمستشارين والمستشارات، وتمكينهم من أداء أعمالهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن اللجنة ستستأنف أعمالها بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

وفي الختام، رفع محافظ تربة عبدالله آل قراش، شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ على دعمهم وتشجيعهم كُلَّ ما يخدم الوطن والمواطن إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.