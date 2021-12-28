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"الحقيل" يكرّم البنك "العربي الوطني" لرعايته مؤتمر ومعرض "مستقبل القطاع العقاري"

يقدم برامج وحلولاً تمويلية متنوعة عبر جناحه.. ويستمر المعرض حتى 30 ديسمبر الجاري

كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، البنك العربي الوطني لرعايته ودعمه لمؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" الثاني.

وفي التفاصيل، أعرب رئيس التجزئة المصرفية بالبنك محمد بن علي آل شكوان، عقب تسلمه الدرع التقديري من راعي الحفل عن سعادته بالتكريم، مشيراً إلى أن مشاركة البنك بالمعرض تأتي انطلاقاً من حرصه على تقديم باقة من الحلول العقارية المتكاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات المواطنين بامتلاك العقار الملائم بتسهيلات ومزايا تنافسية وفق شروط ميسرة.

ويقدم البنك العربي الوطني لزوار جناحه في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى مساء يوم الجمعة الموافق ٣٠ ديسمبر الحالي، برامج وحلولاً تمويلية متنوعة وعرضاً خاصاً لتمكينهم من امتلاك العقار الملائم مع حرية انتقاء أي من خيارات التمويل العقاري (وحدة سكنية جاهزة - وحدة سكنية تحت الإنشاء - رهن العقار - البناء الذاتي)، وذلك بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، وأيضاً تقديم حلول تمويلية أخرى بدون تحويل راتب تساعد في امتلاك المسكن المناسب.

وتأتي مشاركة البنك في إطار حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتقديم حلول تسهم في مساعدة المواطنين على امتلاك العقار الملائم، واطلاعهم على مزايا برامج التمويل المتنوعة، والتي تتضمن فترات سداد ذات مرونة عالية ومبالغ تمويل تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وأقساط ميسرة تمتد إلى 25 عاماً مع إعفاء الورثة من السداد في حالات الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

ويشكل المعرض فرصة للتفاعل مع العملاء ومع المطورين العقاريين والاطلاع على أحدث التطورات في السوق العقاري لابتكار أمثل الحلول التي تناسب المواطنين على اختلاف شرائحهم.

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل" يكرّم البنك "العربي الوطني" لرعايته مؤتمر ومعرض "مستقبل القطاع العقاري"
سبق

كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، البنك العربي الوطني لرعايته ودعمه لمؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" الثاني.

وفي التفاصيل، أعرب رئيس التجزئة المصرفية بالبنك محمد بن علي آل شكوان، عقب تسلمه الدرع التقديري من راعي الحفل عن سعادته بالتكريم، مشيراً إلى أن مشاركة البنك بالمعرض تأتي انطلاقاً من حرصه على تقديم باقة من الحلول العقارية المتكاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات المواطنين بامتلاك العقار الملائم بتسهيلات ومزايا تنافسية وفق شروط ميسرة.

ويقدم البنك العربي الوطني لزوار جناحه في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى مساء يوم الجمعة الموافق ٣٠ ديسمبر الحالي، برامج وحلولاً تمويلية متنوعة وعرضاً خاصاً لتمكينهم من امتلاك العقار الملائم مع حرية انتقاء أي من خيارات التمويل العقاري (وحدة سكنية جاهزة - وحدة سكنية تحت الإنشاء - رهن العقار - البناء الذاتي)، وذلك بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، وأيضاً تقديم حلول تمويلية أخرى بدون تحويل راتب تساعد في امتلاك المسكن المناسب.

وتأتي مشاركة البنك في إطار حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتقديم حلول تسهم في مساعدة المواطنين على امتلاك العقار الملائم، واطلاعهم على مزايا برامج التمويل المتنوعة، والتي تتضمن فترات سداد ذات مرونة عالية ومبالغ تمويل تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وأقساط ميسرة تمتد إلى 25 عاماً مع إعفاء الورثة من السداد في حالات الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

ويشكل المعرض فرصة للتفاعل مع العملاء ومع المطورين العقاريين والاطلاع على أحدث التطورات في السوق العقاري لابتكار أمثل الحلول التي تناسب المواطنين على اختلاف شرائحهم.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
11:08 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
06:24 AM

"الحقيل" يكرّم البنك "العربي الوطني" لرعايته مؤتمر ومعرض "مستقبل القطاع العقاري"

يقدم برامج وحلولاً تمويلية متنوعة عبر جناحه.. ويستمر المعرض حتى 30 ديسمبر الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، البنك العربي الوطني لرعايته ودعمه لمؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" الثاني.

وفي التفاصيل، أعرب رئيس التجزئة المصرفية بالبنك محمد بن علي آل شكوان، عقب تسلمه الدرع التقديري من راعي الحفل عن سعادته بالتكريم، مشيراً إلى أن مشاركة البنك بالمعرض تأتي انطلاقاً من حرصه على تقديم باقة من الحلول العقارية المتكاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات المواطنين بامتلاك العقار الملائم بتسهيلات ومزايا تنافسية وفق شروط ميسرة.

ويقدم البنك العربي الوطني لزوار جناحه في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى مساء يوم الجمعة الموافق ٣٠ ديسمبر الحالي، برامج وحلولاً تمويلية متنوعة وعرضاً خاصاً لتمكينهم من امتلاك العقار الملائم مع حرية انتقاء أي من خيارات التمويل العقاري (وحدة سكنية جاهزة - وحدة سكنية تحت الإنشاء - رهن العقار - البناء الذاتي)، وذلك بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، وأيضاً تقديم حلول تمويلية أخرى بدون تحويل راتب تساعد في امتلاك المسكن المناسب.

وتأتي مشاركة البنك في إطار حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتقديم حلول تسهم في مساعدة المواطنين على امتلاك العقار الملائم، واطلاعهم على مزايا برامج التمويل المتنوعة، والتي تتضمن فترات سداد ذات مرونة عالية ومبالغ تمويل تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وأقساط ميسرة تمتد إلى 25 عاماً مع إعفاء الورثة من السداد في حالات الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

ويشكل المعرض فرصة للتفاعل مع العملاء ومع المطورين العقاريين والاطلاع على أحدث التطورات في السوق العقاري لابتكار أمثل الحلول التي تناسب المواطنين على اختلاف شرائحهم.

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