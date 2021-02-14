رابطة دوري المحترفين تؤكد رصدها جميع التجاوزات في مباراة النصر والشباب

طالبت مسؤولي الأندية واللاعبين بالتحلي بالروح الرياضية

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بيانًا حول الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة النصر والشباب مساء أمس في قمة الجولة الـ18 من دوري المحترفين، التي انتهت شبابية 4/ 0. وجاء في البيان: "تود رابطة دوري المحترفين الإيضاح أنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي أو لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات، ويتم تدوينها من قِبل مراقبي المباريات لرفعها للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي هذا الإطار تم رصد ما حدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قِبل مراقب المباراة، وجارٍ الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم".



كما طالبت الرابطة بتحلي مسؤولي الأندية واللاعبين بالروح الرياضية.