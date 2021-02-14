النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رابطة دوري المحترفين تؤكد رصدها جميع التجاوزات في مباراة النصر والشباب

طالبت مسؤولي الأندية واللاعبين بالتحلي بالروح الرياضية

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بيانًا حول الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة النصر والشباب مساء أمس في قمة الجولة الـ18 من دوري المحترفين، التي انتهت شبابية 4/ 0. وجاء في البيان: "تود رابطة دوري المحترفين الإيضاح أنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي أو لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات، ويتم تدوينها من قِبل مراقبي المباريات لرفعها للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي هذا الإطار تم رصد ما حدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قِبل مراقب المباراة، وجارٍ الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم".

كما طالبت الرابطة بتحلي مسؤولي الأندية واللاعبين بالروح الرياضية.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين النصر الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رابطة دوري المحترفين تؤكد رصدها جميع التجاوزات في مباراة النصر والشباب
سبق

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بيانًا حول الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة النصر والشباب مساء أمس في قمة الجولة الـ18 من دوري المحترفين، التي انتهت شبابية 4/ 0. وجاء في البيان: "تود رابطة دوري المحترفين الإيضاح أنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي أو لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات، ويتم تدوينها من قِبل مراقبي المباريات لرفعها للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي هذا الإطار تم رصد ما حدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قِبل مراقب المباراة، وجارٍ الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم".

كما طالبت الرابطة بتحلي مسؤولي الأندية واللاعبين بالروح الرياضية.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
12:51 AM

رابطة دوري المحترفين تؤكد رصدها جميع التجاوزات في مباراة النصر والشباب

طالبت مسؤولي الأندية واللاعبين بالتحلي بالروح الرياضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,116

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بيانًا حول الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة النصر والشباب مساء أمس في قمة الجولة الـ18 من دوري المحترفين، التي انتهت شبابية 4/ 0. وجاء في البيان: "تود رابطة دوري المحترفين الإيضاح أنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي أو لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات، ويتم تدوينها من قِبل مراقبي المباريات لرفعها للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي هذا الإطار تم رصد ما حدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قِبل مراقب المباراة، وجارٍ الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم".

كما طالبت الرابطة بتحلي مسؤولي الأندية واللاعبين بالروح الرياضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,074
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,494
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,749
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,460

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة