محافظ شقراء يرعى فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظمه مركز التأهيل للإناث.. وتخلله حفل وتكريم وعرض مرئي

رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة لهذا العام 2021م، الذي نظمه مركز التأهيل الشامل للإناث بشقراء في مقر التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

وحضر الفعاليات الشيخ حمد بن محمد الرقيب، ومساعد مدير عام فرع الوزارة للموارد البشرية بمنطقة الرياض سعد بن علي الشهري، ومديرة الإشراف على الفروع الإيوائية بفرع الوزارة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هند بنت حسين آل الشيخ، ومديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بشقراء دلال بنت عبدالرحمن العمران، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ومنسوبي التأهيل الشامل للإناث.

وأقيم الحفل بمشاركة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بشقراء ومصرف الراجحي ومركز التنمية الاجتماعية بشقراء.

وعند وصول محافظ شقراء لمقر الحفل انطلقت فعالياته بتقديم عبدالهادي القحطاني، ثم القرآن الكريم والنشيد الوطني، ثم ألقى مساعد مدير عام فرع الوزارة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الشهري كلمة شكر خلالها المشاركين في الحفل.

بعد ذلك تم تكريم الشيخ حمد بن محمد الرقيب وعلي بن عبدالعزيز السبيعي، ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن بن إبراهيم السبيهين.

وفي الختام شاهد الجميع عرض مونتاج عن مبنى التأهيل الشامل والمبنى الإلحاقي والجسر الرابط بينهما.

من جانبه أشاد محافظ شقراء بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمعاق، داعيًا إلى تكافل المجتمع للوقوف إلى جانب المعاق وزرع الثقة فيه لأجل اندماجه مع المجتمع ليكون عنصرًا فاعلاً.

وأثنى "البواردي" ومساعد مدير عام فرع الوزارة على جهود القائمين على الحفل والمنظمين، وعلى نجاحهم في تفعيل اليوم العالمي للإعاقة.