النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ شقراء يرعى فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظمه مركز التأهيل للإناث.. وتخلله حفل وتكريم وعرض مرئي

رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة لهذا العام 2021م، الذي نظمه مركز التأهيل الشامل للإناث بشقراء في مقر التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

وحضر الفعاليات الشيخ حمد بن محمد الرقيب، ومساعد مدير عام فرع الوزارة للموارد البشرية بمنطقة الرياض سعد بن علي الشهري، ومديرة الإشراف على الفروع الإيوائية بفرع الوزارة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هند بنت حسين آل الشيخ، ومديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بشقراء دلال بنت عبدالرحمن العمران، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ومنسوبي التأهيل الشامل للإناث.

وأقيم الحفل بمشاركة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بشقراء ومصرف الراجحي ومركز التنمية الاجتماعية بشقراء.

وعند وصول محافظ شقراء لمقر الحفل انطلقت فعالياته بتقديم عبدالهادي القحطاني، ثم القرآن الكريم والنشيد الوطني، ثم ألقى مساعد مدير عام فرع الوزارة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الشهري كلمة شكر خلالها المشاركين في الحفل.

بعد ذلك تم تكريم الشيخ حمد بن محمد الرقيب وعلي بن عبدالعزيز السبيعي، ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن بن إبراهيم السبيهين.

وفي الختام شاهد الجميع عرض مونتاج عن مبنى التأهيل الشامل والمبنى الإلحاقي والجسر الرابط بينهما.

من جانبه أشاد محافظ شقراء بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمعاق، داعيًا إلى تكافل المجتمع للوقوف إلى جانب المعاق وزرع الثقة فيه لأجل اندماجه مع المجتمع ليكون عنصرًا فاعلاً.

وأثنى "البواردي" ومساعد مدير عام فرع الوزارة على جهود القائمين على الحفل والمنظمين، وعلى نجاحهم في تفعيل اليوم العالمي للإعاقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ شقراء يرعى فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة
سبق

رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة لهذا العام 2021م، الذي نظمه مركز التأهيل الشامل للإناث بشقراء في مقر التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

وحضر الفعاليات الشيخ حمد بن محمد الرقيب، ومساعد مدير عام فرع الوزارة للموارد البشرية بمنطقة الرياض سعد بن علي الشهري، ومديرة الإشراف على الفروع الإيوائية بفرع الوزارة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هند بنت حسين آل الشيخ، ومديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بشقراء دلال بنت عبدالرحمن العمران، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ومنسوبي التأهيل الشامل للإناث.

وأقيم الحفل بمشاركة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بشقراء ومصرف الراجحي ومركز التنمية الاجتماعية بشقراء.

وعند وصول محافظ شقراء لمقر الحفل انطلقت فعالياته بتقديم عبدالهادي القحطاني، ثم القرآن الكريم والنشيد الوطني، ثم ألقى مساعد مدير عام فرع الوزارة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الشهري كلمة شكر خلالها المشاركين في الحفل.

بعد ذلك تم تكريم الشيخ حمد بن محمد الرقيب وعلي بن عبدالعزيز السبيعي، ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن بن إبراهيم السبيهين.

وفي الختام شاهد الجميع عرض مونتاج عن مبنى التأهيل الشامل والمبنى الإلحاقي والجسر الرابط بينهما.

من جانبه أشاد محافظ شقراء بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمعاق، داعيًا إلى تكافل المجتمع للوقوف إلى جانب المعاق وزرع الثقة فيه لأجل اندماجه مع المجتمع ليكون عنصرًا فاعلاً.

وأثنى "البواردي" ومساعد مدير عام فرع الوزارة على جهود القائمين على الحفل والمنظمين، وعلى نجاحهم في تفعيل اليوم العالمي للإعاقة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
09:42 PM

محافظ شقراء يرعى فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظمه مركز التأهيل للإناث.. وتخلله حفل وتكريم وعرض مرئي

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
633

رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة لهذا العام 2021م، الذي نظمه مركز التأهيل الشامل للإناث بشقراء في مقر التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

وحضر الفعاليات الشيخ حمد بن محمد الرقيب، ومساعد مدير عام فرع الوزارة للموارد البشرية بمنطقة الرياض سعد بن علي الشهري، ومديرة الإشراف على الفروع الإيوائية بفرع الوزارة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هند بنت حسين آل الشيخ، ومديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بشقراء دلال بنت عبدالرحمن العمران، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ومنسوبي التأهيل الشامل للإناث.

وأقيم الحفل بمشاركة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بشقراء ومصرف الراجحي ومركز التنمية الاجتماعية بشقراء.

وعند وصول محافظ شقراء لمقر الحفل انطلقت فعالياته بتقديم عبدالهادي القحطاني، ثم القرآن الكريم والنشيد الوطني، ثم ألقى مساعد مدير عام فرع الوزارة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الشهري كلمة شكر خلالها المشاركين في الحفل.

بعد ذلك تم تكريم الشيخ حمد بن محمد الرقيب وعلي بن عبدالعزيز السبيعي، ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن بن إبراهيم السبيهين.

وفي الختام شاهد الجميع عرض مونتاج عن مبنى التأهيل الشامل والمبنى الإلحاقي والجسر الرابط بينهما.

من جانبه أشاد محافظ شقراء بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمعاق، داعيًا إلى تكافل المجتمع للوقوف إلى جانب المعاق وزرع الثقة فيه لأجل اندماجه مع المجتمع ليكون عنصرًا فاعلاً.

وأثنى "البواردي" ومساعد مدير عام فرع الوزارة على جهود القائمين على الحفل والمنظمين، وعلى نجاحهم في تفعيل اليوم العالمي للإعاقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,355
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,622
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,365
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,369

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة