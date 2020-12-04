وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة.

تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتَي الحناكية والمهد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-04 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة. وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 01:31 PM

تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتَي الحناكية والمهد مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 9 مساءً





A A A





4 مشاركة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.