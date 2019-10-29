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"مدني جدة" يباشر حادث اشتعال شاحن جوال داخل حقيبة طالبة جامعية

"سرحان" أشاد بدور هيئة التدريس في احتواء المشكلة

باشرت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم الثلاثاء حادث حريق داخل حقيبة طالبة بشطر الطالبات بالفيصلية التابعة لجامعة جدة؛ وذلك بسبب شاحن متنقل لهاتف نقال، اشتعل داخل الحقيبة، وتسبب في تلفيات بحقيبة الطالبة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أنه رغم أن الحادث محدود إلا أن هيئة التدريس بادرت بالاتصال بمركز العمليات الوطنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة قبل اتخاذ أي إجراء. مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء والمستوى العالي من ثقافة السلامة يقلل من اتساع الكثير من الحوادث التي تبدأ بشرارة، وتمتد، وتتسع، وتنتقل من مرحلة حادث يمكن السيطرة عليه إلى حادث متطور خلال دقائق.

وأشاد سرحان بدور هيئة التدريس والقدر العالي من الوعي بأمور السلامة وسلامة الطالبات، والإجراء السليم في اتخاذ القرار.

جدة الدفاع المدني جامعة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جدة" يباشر حادث اشتعال شاحن جوال داخل حقيبة طالبة جامعية
سبق

باشرت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم الثلاثاء حادث حريق داخل حقيبة طالبة بشطر الطالبات بالفيصلية التابعة لجامعة جدة؛ وذلك بسبب شاحن متنقل لهاتف نقال، اشتعل داخل الحقيبة، وتسبب في تلفيات بحقيبة الطالبة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أنه رغم أن الحادث محدود إلا أن هيئة التدريس بادرت بالاتصال بمركز العمليات الوطنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة قبل اتخاذ أي إجراء. مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء والمستوى العالي من ثقافة السلامة يقلل من اتساع الكثير من الحوادث التي تبدأ بشرارة، وتمتد، وتتسع، وتنتقل من مرحلة حادث يمكن السيطرة عليه إلى حادث متطور خلال دقائق.

وأشاد سرحان بدور هيئة التدريس والقدر العالي من الوعي بأمور السلامة وسلامة الطالبات، والإجراء السليم في اتخاذ القرار.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:34 PM

"مدني جدة" يباشر حادث اشتعال شاحن جوال داخل حقيبة طالبة جامعية

"سرحان" أشاد بدور هيئة التدريس في احتواء المشكلة

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عبدالله الراجحي - جدة
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5,740

باشرت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم الثلاثاء حادث حريق داخل حقيبة طالبة بشطر الطالبات بالفيصلية التابعة لجامعة جدة؛ وذلك بسبب شاحن متنقل لهاتف نقال، اشتعل داخل الحقيبة، وتسبب في تلفيات بحقيبة الطالبة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أنه رغم أن الحادث محدود إلا أن هيئة التدريس بادرت بالاتصال بمركز العمليات الوطنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة قبل اتخاذ أي إجراء. مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء والمستوى العالي من ثقافة السلامة يقلل من اتساع الكثير من الحوادث التي تبدأ بشرارة، وتمتد، وتتسع، وتنتقل من مرحلة حادث يمكن السيطرة عليه إلى حادث متطور خلال دقائق.

وأشاد سرحان بدور هيئة التدريس والقدر العالي من الوعي بأمور السلامة وسلامة الطالبات، والإجراء السليم في اتخاذ القرار.

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