التعاون يقلب الطاولة على الطائي ويلتحق بركب المتأهلين لربع النهائي بكأس الملك

التحق فريق التعاون الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك؛ وذلك بعدما قلب الطاولة على ضيفه الطائي، وتغلَّب عليه (3-2) بعدما كان متأخرًا بهدفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في إطار الدور ثُمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/ 2022.

ووضع المحترف البرازيلي غوميز دينر الطائي في المقدمة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، عجز حارس التعاون كاسيو أنجوس عن التصدي لها، وذلك عند الدقيقة الـ31 من زمن المباراة.

وفي مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة الـ53، أضاف فهد الجهني الهدف الثاني للطائي بطريقة رائعة من تصويبة من مسافة بعيدة، لكن الكاميروني لياندروا تاوامبا تمكَّن من تقليص النتيجة للتعاون بطريقة رائعة بكعب القدم في الدقيقة الـ65، ونجح النجم البارغواياني كاكو في تعديل النتيجة بتصويبة جميلة عند الدقيقة الـ81. وفي الوقت المحتسب بدلاً من ضائع خطف النجم الكاميروني تاوامبا هدف التأهل بعد أن تابع كرة مرتدة من الدفاع في شباك الحارس مارتن لوكوف (90+2).

وضرب التعاون موعدًا في الدور ربع النهائي مع الاتحاد المتأهل على حساب الفتح (3-2).