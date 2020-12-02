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محافظ رابغ يدشن حملة "لنجعلها خضراء" بمشاركة تطوعية

بزراعة 200 شتلة كمرحلة أولى للتشجير

دشن محافظ رابغ خالد بن محمد بركة بن مبيريك، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس أحمد فواز الحربي، اليوم، حملة للتشجير في المحافظة، بمشاركة فرق تطوعية، لزراعة 200 شتلة كمرحلة أولى للتشجير.

وأوضحت الوزارة أن ذلك استمراراً لمبادرتها "لنجعلها خضراء"، حيث تمّت مشاركة محطة تحلية رابغ في مبادرة "لنجعلها خضراء" بزراعة ٣٠٠ شتلة.

جاء ذلك، ضمن جهودها في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

محافظ رابغ خالد بن محمد بركة بن مبيريك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ رابغ يدشن حملة "لنجعلها خضراء" بمشاركة تطوعية
سبق

دشن محافظ رابغ خالد بن محمد بركة بن مبيريك، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس أحمد فواز الحربي، اليوم، حملة للتشجير في المحافظة، بمشاركة فرق تطوعية، لزراعة 200 شتلة كمرحلة أولى للتشجير.

وأوضحت الوزارة أن ذلك استمراراً لمبادرتها "لنجعلها خضراء"، حيث تمّت مشاركة محطة تحلية رابغ في مبادرة "لنجعلها خضراء" بزراعة ٣٠٠ شتلة.

جاء ذلك، ضمن جهودها في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
07:34 PM

محافظ رابغ يدشن حملة "لنجعلها خضراء" بمشاركة تطوعية

بزراعة 200 شتلة كمرحلة أولى للتشجير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن محافظ رابغ خالد بن محمد بركة بن مبيريك، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس أحمد فواز الحربي، اليوم، حملة للتشجير في المحافظة، بمشاركة فرق تطوعية، لزراعة 200 شتلة كمرحلة أولى للتشجير.

وأوضحت الوزارة أن ذلك استمراراً لمبادرتها "لنجعلها خضراء"، حيث تمّت مشاركة محطة تحلية رابغ في مبادرة "لنجعلها خضراء" بزراعة ٣٠٠ شتلة.

جاء ذلك، ضمن جهودها في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

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