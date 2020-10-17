انطلاق المرحلة الثانية للدراسة الكشفية العربية الرقمية.. غداً

خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري

تنطلق، غداً الأحد، المرحلة الثانية للدراسة الكشفية العربية الرقمية للمتفرغين للعمل الكشفي، وتنظمها المنظمة الكشفية العربية "الإقليم الكشفي العربي"، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وكانت الفترة الأولى من 11 إلى 15 في الشهر نفسه.

وتأتي الدراسة الكشفية، ضمن خطة الإقليم لتنمية مهارات القادة المتفرغين في الوطن العربي والارتقاء بمستوى العمل الكشفي الإداري والتنظيمي بالجمعيات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة.

وقال نائب مدير الإقليم الكشفي العربي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي: إن الدراسة تستمر عشرة أيام، بواقع ثلاث ساعات ونصف يوميا، ستتضمن العديد من الجلسات التدريبية.

ويرأس الوفد السعودي، القائد الكشفي الدولي مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، القائد الكشفي عبدالله بن محمد نيازي، حيث يقدم ورقة عمل بعنوان: "المعسكرات الكشفية الرقمية".