كلمة السر "شقيقان".. زراعة كليتين لمريضتين بالمدينة يُنهى معاناة 3 أعوام

27 حالة ناجحة منذ تعاون المستشفى العام و"تخصصي الدمام" والنسبة ‎%‎100

كشف مساعد مدير مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة للخدمات العلاجية ورئيس مركز الملك عبدالعزيز لجراحة الكلى الدكتور بدر الحميد، أن فريقاً طبياً متخصصاً في مستشفى الملك فهد بالمدينة، وبالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، قد نجح في إجراء عمليتين لزراعة الكلى لمريضتين بالفشل الكلوي المزمن.

وفي التفاصيل؛ أوضح "الحميد" أنه تم إجراء العملية الأولى بعد أن تقدم أخ لشقيقته المصابة بفشل كلوي مزمن استمر لمدة 3 سنوات، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية، وبعد التأكد من تطابق العينتين، تمت العملية وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأضاف: "الحالة الثانية تمت لفتاة عشرينية عانت من فشل كلوي مزمن، واستمرت على الغسيل الكلوي خلال الثلاث سنوات الماضية، قبل أن تطابق عينة شقيقها الذي تبرع لها بعد إجراء الفحوصات اللازمة؛ لينهي معاناة شقيقته مع المرض، وغادر المتبرعان والمريضان المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد".

ومن جانبه، أشاد مدير مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور أيمن بن محمد خرابة، بهذا التعاون المتميز بين مستشفى الملك فهد بالمدينة ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الذي شهد نجاحاً باهراً خلال الفترة الماضية، مقدماً خدمة جليلة لمرضى الفشل الكلوي بالمدينة؛ واعداً بتقديم الدعم الكامل لهذا البرنامج لزيادة عدد الحالات خلال الأيام القادمة، ومقدماً شكره الجزيل للفريق الطبي على هذه الإنجازات الرائعة.

يُذكر أن كلتا الحالتين تُضاف إلى الرقم السابق؛ ليصل عدد الحالات التي أجريت خلال الفترة الماضية إلى (27) حالة منذ إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عام 2015، والذي حقق نسبة نجاح ‎%‎100 ولله الحمد.