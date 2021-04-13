قادة كشافة "تعليم مكة" يشاركون "النشاط العلمي" تحري هلال رمضان

ضمن التعاون مع الأقسام الأخرى بما يحقق أهداف إدارة النشاط الطلابي

شارك عدد من قادة كشافة تعليم مكة المكرمة في برنامج رؤية هلال شهر رمضان المبارك، الذي نفذه النشاط العلمي بالتعاون مع قسم الفلك وعلوم الفضاء بكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بحضور مساعد مدير تعليم مكة المكرمة للشؤون التعليمية علي بن حسين العامودي، ومدير إدارة النشاط الطلابي نبيل بن بكر طيب، وأعضاء النادي العلمي المركزي، وعدد من المشرفين التربويين.

وبيّن رئيس النشاط الكشفي، القائد زياد قدير، أن هذه المشاركة تأتي ضمن تعاون النشاط الكشفي مع الأقسام الأخرى، بما يحقق الأهداف العامة لإدارة النشاط الطلابي.

وأضاف القائد زياد قدير: "بهذه المناسبة الغالية أرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، وإلى أبناء الشعب السعودي كافة".