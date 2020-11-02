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"البيئة" تودع 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية

ضمن الدفعة الـ14 لبرنامج الإعانات الزراعية

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية ضمن الدفعة "14" من دعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن عدد مستفيدي الدفعة الرابعة عشرة بلغ 108.901 مربّ ومربية، حيث بلغ عدد الذكور من صغار مربي الماشية 80 ألف مربّ وعدد الإناث 28 ألفًا.

وأكدت "البيئة"، أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، حيث بلغ إجمالي مبالغ الدعم حتى الآن 1.389 مليار ريال.

وبيّنت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج الدعم عبر الرابط: https://reef.gov.sa/#/landing-page، حيث حُصرت وروجعت وحصلت على الموافقة.
وذكرت أن الدعم سيعزز المنتج المحلي ويحقق الأمن الغذائي، بما يحقق التطلعات المستقبلية لتطوير نشاط تربية الماشية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تودع 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية
سبق

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية ضمن الدفعة "14" من دعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن عدد مستفيدي الدفعة الرابعة عشرة بلغ 108.901 مربّ ومربية، حيث بلغ عدد الذكور من صغار مربي الماشية 80 ألف مربّ وعدد الإناث 28 ألفًا.

وأكدت "البيئة"، أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، حيث بلغ إجمالي مبالغ الدعم حتى الآن 1.389 مليار ريال.

وبيّنت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج الدعم عبر الرابط: https://reef.gov.sa/#/landing-page، حيث حُصرت وروجعت وحصلت على الموافقة.
وذكرت أن الدعم سيعزز المنتج المحلي ويحقق الأمن الغذائي، بما يحقق التطلعات المستقبلية لتطوير نشاط تربية الماشية في المملكة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
03:44 PM

"البيئة" تودع 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية

ضمن الدفعة الـ14 لبرنامج الإعانات الزراعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية ضمن الدفعة "14" من دعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن عدد مستفيدي الدفعة الرابعة عشرة بلغ 108.901 مربّ ومربية، حيث بلغ عدد الذكور من صغار مربي الماشية 80 ألف مربّ وعدد الإناث 28 ألفًا.

وأكدت "البيئة"، أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، حيث بلغ إجمالي مبالغ الدعم حتى الآن 1.389 مليار ريال.

وبيّنت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج الدعم عبر الرابط: https://reef.gov.sa/#/landing-page، حيث حُصرت وروجعت وحصلت على الموافقة.
وذكرت أن الدعم سيعزز المنتج المحلي ويحقق الأمن الغذائي، بما يحقق التطلعات المستقبلية لتطوير نشاط تربية الماشية في المملكة.

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