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فيديو يرصد موقفاً محرجاً جديداً لـ"ميلانيا ترامب".. كاد يصعد للمروحية وينساها

الرئيس الأمريكي توقف فجأة كأنه تذكّر أن زوجته يجب أن ترافقه في رحلة لندن

في موقفٍ محرجٍ جديد تعرّضت له ميلانيا ترامب؛ كاد الرئيس الأمريكي أن ينسى زوجته ويصعد على المروحية من طراز "مارين وان"، دونها قُبيل عقد قمة "الناتو" في لندن.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف يتجه الرئيس نحو المروحية ثم يتوقف "كأنه يتذكّر أن زوجته يجب أن ترافقه"، ويمشي إلى الوراء قليلاً في حديقة البيت الأبيض.

وبعد لحظات تظهر السيدة الأمريكية الأولى وهي تسير على العشب بكعبها العالي ثم أمسك ترامب بيدها بعدما بدا وكأنه نسيها.

كما تمّ تصوير الزوجين وهما يتبادلان الحديث قبل ركوب المروحية وصعدت ميلانيا أولاً ثم زوجها، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ووفق "سبوتنيك"، ستكون زيارة الرئيس الأمريكي هي ثالث رحلة رسمية إلى بريطانيا خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وتأتي قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

وقام ترامب؛ برحلة قصيرة على متن "مارين وان" من البيت الأبيض إلى قاعدة أندريوز الجوية في ماريلاند قبل أن يركب طائرة "إير فورس" متجهاً إلى لندن.

وتعقد قمة "الناتو" في لندن، يومَي 3 و4 ديسمبر 2019.

دونالد ترامب ميلانيا ترامب الرئيس الأمريكي قمة الناتو

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فيديو يرصد موقفاً محرجاً جديداً لـ"ميلانيا ترامب".. كاد يصعد للمروحية وينساها
سبق

في موقفٍ محرجٍ جديد تعرّضت له ميلانيا ترامب؛ كاد الرئيس الأمريكي أن ينسى زوجته ويصعد على المروحية من طراز "مارين وان"، دونها قُبيل عقد قمة "الناتو" في لندن.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف يتجه الرئيس نحو المروحية ثم يتوقف "كأنه يتذكّر أن زوجته يجب أن ترافقه"، ويمشي إلى الوراء قليلاً في حديقة البيت الأبيض.

وبعد لحظات تظهر السيدة الأمريكية الأولى وهي تسير على العشب بكعبها العالي ثم أمسك ترامب بيدها بعدما بدا وكأنه نسيها.

كما تمّ تصوير الزوجين وهما يتبادلان الحديث قبل ركوب المروحية وصعدت ميلانيا أولاً ثم زوجها، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ووفق "سبوتنيك"، ستكون زيارة الرئيس الأمريكي هي ثالث رحلة رسمية إلى بريطانيا خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وتأتي قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

وقام ترامب؛ برحلة قصيرة على متن "مارين وان" من البيت الأبيض إلى قاعدة أندريوز الجوية في ماريلاند قبل أن يركب طائرة "إير فورس" متجهاً إلى لندن.

وتعقد قمة "الناتو" في لندن، يومَي 3 و4 ديسمبر 2019.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
12:42 PM

فيديو يرصد موقفاً محرجاً جديداً لـ"ميلانيا ترامب".. كاد يصعد للمروحية وينساها

الرئيس الأمريكي توقف فجأة كأنه تذكّر أن زوجته يجب أن ترافقه في رحلة لندن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,939

في موقفٍ محرجٍ جديد تعرّضت له ميلانيا ترامب؛ كاد الرئيس الأمريكي أن ينسى زوجته ويصعد على المروحية من طراز "مارين وان"، دونها قُبيل عقد قمة "الناتو" في لندن.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف يتجه الرئيس نحو المروحية ثم يتوقف "كأنه يتذكّر أن زوجته يجب أن ترافقه"، ويمشي إلى الوراء قليلاً في حديقة البيت الأبيض.

وبعد لحظات تظهر السيدة الأمريكية الأولى وهي تسير على العشب بكعبها العالي ثم أمسك ترامب بيدها بعدما بدا وكأنه نسيها.

كما تمّ تصوير الزوجين وهما يتبادلان الحديث قبل ركوب المروحية وصعدت ميلانيا أولاً ثم زوجها، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ووفق "سبوتنيك"، ستكون زيارة الرئيس الأمريكي هي ثالث رحلة رسمية إلى بريطانيا خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وتأتي قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

وقام ترامب؛ برحلة قصيرة على متن "مارين وان" من البيت الأبيض إلى قاعدة أندريوز الجوية في ماريلاند قبل أن يركب طائرة "إير فورس" متجهاً إلى لندن.

وتعقد قمة "الناتو" في لندن، يومَي 3 و4 ديسمبر 2019.

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