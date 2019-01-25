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"الحصيني": حالة ممطرة شتوية بطابع خريفي على هذه المناطق تبدأ غدًا وتستمر للأربعاء

نبه من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والصواعق يرافقها ارتفاع بالحرارة يعقبها انخفاض

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء حالة ممطرة شتوية ذات طابع خريفي - بإذن الله - تضم معظم مناطق الربيع في المملكة، وتكون بداية الحالة الممطرة غدًا السبت، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

وتفصيلا: أوضح "الحصيني" أن الحالة متوقع أن تؤثر على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية، ثم المدينة، فالجوف، ثم حائل، فالقصيم، ثم مكة، ثم الرياض، خاصةً المحافظات الغربية والشمالية منها تمتد إلى الرياض والشرقية، وإن كان بشكلٍ أقل.

وقال "الحصيني" لـ"سبق": الأمطار المتوقعة تتراوح من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، والسيول أمر وارد، مشيرًا إلى أن غزارة الأمطار وقوتها تكون بنواحي أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة، وشمال منطقة مكة.

ويُفضل الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، رفع الحلال عن مجاري الأودية خاصةً شرق سواحل منطقة تبوك؛ لأنها من المتوقع أن تشهد بردا قوياً مع رطوبة هائلة، إضافة إلى طبيعة تلك المناطق؛ فهي جبلية وبها أودية وما بين الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الواقعة بين المدينة ومكة.


ونبه "الحصيني" من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والصواعق، يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم يعقبها انخفاض في درجات الحرارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": حالة ممطرة شتوية بطابع خريفي على هذه المناطق تبدأ غدًا وتستمر للأربعاء
سبق

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء حالة ممطرة شتوية ذات طابع خريفي - بإذن الله - تضم معظم مناطق الربيع في المملكة، وتكون بداية الحالة الممطرة غدًا السبت، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

وتفصيلا: أوضح "الحصيني" أن الحالة متوقع أن تؤثر على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية، ثم المدينة، فالجوف، ثم حائل، فالقصيم، ثم مكة، ثم الرياض، خاصةً المحافظات الغربية والشمالية منها تمتد إلى الرياض والشرقية، وإن كان بشكلٍ أقل.

وقال "الحصيني" لـ"سبق": الأمطار المتوقعة تتراوح من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، والسيول أمر وارد، مشيرًا إلى أن غزارة الأمطار وقوتها تكون بنواحي أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة، وشمال منطقة مكة.

ويُفضل الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، رفع الحلال عن مجاري الأودية خاصةً شرق سواحل منطقة تبوك؛ لأنها من المتوقع أن تشهد بردا قوياً مع رطوبة هائلة، إضافة إلى طبيعة تلك المناطق؛ فهي جبلية وبها أودية وما بين الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الواقعة بين المدينة ومكة.


ونبه "الحصيني" من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والصواعق، يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم يعقبها انخفاض في درجات الحرارة.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
10:06 PM

"الحصيني": حالة ممطرة شتوية بطابع خريفي على هذه المناطق تبدأ غدًا وتستمر للأربعاء

نبه من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والصواعق يرافقها ارتفاع بالحرارة يعقبها انخفاض

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فهد العتيبي - الرياض
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14,843

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء حالة ممطرة شتوية ذات طابع خريفي - بإذن الله - تضم معظم مناطق الربيع في المملكة، وتكون بداية الحالة الممطرة غدًا السبت، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

وتفصيلا: أوضح "الحصيني" أن الحالة متوقع أن تؤثر على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية، ثم المدينة، فالجوف، ثم حائل، فالقصيم، ثم مكة، ثم الرياض، خاصةً المحافظات الغربية والشمالية منها تمتد إلى الرياض والشرقية، وإن كان بشكلٍ أقل.

وقال "الحصيني" لـ"سبق": الأمطار المتوقعة تتراوح من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، والسيول أمر وارد، مشيرًا إلى أن غزارة الأمطار وقوتها تكون بنواحي أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة، وشمال منطقة مكة.

ويُفضل الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، رفع الحلال عن مجاري الأودية خاصةً شرق سواحل منطقة تبوك؛ لأنها من المتوقع أن تشهد بردا قوياً مع رطوبة هائلة، إضافة إلى طبيعة تلك المناطق؛ فهي جبلية وبها أودية وما بين الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الواقعة بين المدينة ومكة.


ونبه "الحصيني" من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والصواعق، يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم يعقبها انخفاض في درجات الحرارة.

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