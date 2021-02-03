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أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية على منطقة تبوك

من الثامنة مساءً حتى العاشرة صباحاً من يوم غد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الخميس.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية على منطقة تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الخميس.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
06:33 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
07:47 PM

أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية على منطقة تبوك

من الثامنة مساءً حتى العاشرة صباحاً من يوم غد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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2,409

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الخميس.

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