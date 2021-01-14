"السديس" يوجّه باستمرار الدراسة عن بُعد في معاهد وكليات الحرمين

وفق الآلية التي أعلنتها "التعليم" لاستكمالها خلال الفصل الدراسي الثاني

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، باستمرار الدراسة في معاهد وكليات المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق الآلية التي أعلنتها وزارة التعليم لاستكمال الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٢ هـ.

وأوصى كل القائمين على سير المنظومة التعليمية في معهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعضاء هيئة التدريس وطلاب بالحرص على أداء مهامهم وواجباتهم على الوجه الأمثل والأكمل، ومواصلة استخدام واستحداث نظم التعليم الإلكتروني التي توجب الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا اتباعها لمواصلة العملية التعليمية في معاهد وكليات الحرمين الشريفين.

وأضاف أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تحرص في منظومة العمل داخل العمل داخل معاهد وكليات الحرمين الشريفين على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى الجهات التعليمية بالمملكة والتي تهدف في مضامينها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة والاستفادة من التقنيات الإلكترونية في التعليم لمواكبة متطلبات العصر الحديثة.





ودعا المولى القدير أن يجزي القائمين على تيسير المنظومة التعليمية في المملكة منذ رصد جائحة فيروس كورونا العالمية خير الجزاء ويكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح وأن يديم العز والنماء والرخاء على شعبنا الكريم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.