النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"التعليم" تحدد آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

أمر سامٍ: استمرار الدراسة عن بُعد لمدة 10 أسابيع بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني

"السديس" يوجّه باستمرار الدراسة عن بُعد في معاهد وكليات الحرمين

وفق الآلية التي أعلنتها "التعليم" لاستكمالها خلال الفصل الدراسي الثاني

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، باستمرار الدراسة في معاهد وكليات المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق الآلية التي أعلنتها وزارة التعليم لاستكمال الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٢ هـ.

وأوصى كل القائمين على سير المنظومة التعليمية في معهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعضاء هيئة التدريس وطلاب بالحرص على أداء مهامهم وواجباتهم على الوجه الأمثل والأكمل، ومواصلة استخدام واستحداث نظم التعليم الإلكتروني التي توجب الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا اتباعها لمواصلة العملية التعليمية في معاهد وكليات الحرمين الشريفين.

وأضاف أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تحرص في منظومة العمل داخل العمل داخل معاهد وكليات الحرمين الشريفين على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى الجهات التعليمية بالمملكة والتي تهدف في مضامينها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة والاستفادة من التقنيات الإلكترونية في التعليم لمواكبة متطلبات العصر الحديثة.


ودعا المولى القدير أن يجزي القائمين على تيسير المنظومة التعليمية في المملكة منذ رصد جائحة فيروس كورونا العالمية خير الجزاء ويكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح وأن يديم العز والنماء والرخاء على شعبنا الكريم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديس" يوجّه باستمرار الدراسة عن بُعد في معاهد وكليات الحرمين
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، باستمرار الدراسة في معاهد وكليات المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق الآلية التي أعلنتها وزارة التعليم لاستكمال الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٢ هـ.

وأوصى كل القائمين على سير المنظومة التعليمية في معهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعضاء هيئة التدريس وطلاب بالحرص على أداء مهامهم وواجباتهم على الوجه الأمثل والأكمل، ومواصلة استخدام واستحداث نظم التعليم الإلكتروني التي توجب الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا اتباعها لمواصلة العملية التعليمية في معاهد وكليات الحرمين الشريفين.

وأضاف أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تحرص في منظومة العمل داخل العمل داخل معاهد وكليات الحرمين الشريفين على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى الجهات التعليمية بالمملكة والتي تهدف في مضامينها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة والاستفادة من التقنيات الإلكترونية في التعليم لمواكبة متطلبات العصر الحديثة.


ودعا المولى القدير أن يجزي القائمين على تيسير المنظومة التعليمية في المملكة منذ رصد جائحة فيروس كورونا العالمية خير الجزاء ويكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح وأن يديم العز والنماء والرخاء على شعبنا الكريم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
01:45 AM

"السديس" يوجّه باستمرار الدراسة عن بُعد في معاهد وكليات الحرمين

وفق الآلية التي أعلنتها "التعليم" لاستكمالها خلال الفصل الدراسي الثاني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
245

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، باستمرار الدراسة في معاهد وكليات المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق الآلية التي أعلنتها وزارة التعليم لاستكمال الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٢ هـ.

وأوصى كل القائمين على سير المنظومة التعليمية في معهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعضاء هيئة التدريس وطلاب بالحرص على أداء مهامهم وواجباتهم على الوجه الأمثل والأكمل، ومواصلة استخدام واستحداث نظم التعليم الإلكتروني التي توجب الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا اتباعها لمواصلة العملية التعليمية في معاهد وكليات الحرمين الشريفين.

وأضاف أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تحرص في منظومة العمل داخل العمل داخل معاهد وكليات الحرمين الشريفين على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى الجهات التعليمية بالمملكة والتي تهدف في مضامينها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة والاستفادة من التقنيات الإلكترونية في التعليم لمواكبة متطلبات العصر الحديثة.


ودعا المولى القدير أن يجزي القائمين على تيسير المنظومة التعليمية في المملكة منذ رصد جائحة فيروس كورونا العالمية خير الجزاء ويكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح وأن يديم العز والنماء والرخاء على شعبنا الكريم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,711
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,784

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة