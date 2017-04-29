أتراك على درجة "دليفري".. مهندسون ومعلمون يحاربون بطالة "أردوغان"!

خريج عن سبب عمله بهذه المهنة: "سنتصل بك وليس لدينا منصب مناسب لك"

بدأ مهندسون ومدرسون أتراك العمل كـ"عمال دليفري"، لعدم تمكنهم من العثور على وظيفة تناسب مؤهلاتهم، في ظل ارتفاع معدل البطالة.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية ،الشهر الماضي، عن معدلات البطالة في تركيا خلال عام 2020، وقالت إنها سجلت 13.2 في المئة، بإجمالي 4 ملايين و61 ألف شخص.

رئيس اتحاد عمال موصلي الطلبات "دليفري" في إزمير، برهان أقجون، قال إن وظيفة عمال الدليفري أصبحت ذات أهمية بشكل أكبر مع تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن البحث عن وظيفة "عامل الدليفري" ازداد بشكل ملحوظ في إعلانات الوظائف.

ووفق جريدة زمان، أضاف "أقجون" أن العديد ممن يطلبون هذه الوظيفة أصبحوا من خريجي الجامعات، حيث إن خريجي الهندسة الميكانيكية وتعليم اللغة الإنجليزية وهندسة الكمبيوتر والأعمال والاقتصاد يعملون أيضاً كعمال دليفري.

وأوضح "أقجون" أن متوسط دخل العامل يتراوح بين 4 آلاف و500 ، و6 آلاف ليرة، والعمل لمدة 16 ساعة يكسب 6 آلاف ليرة، مشيراً إلى أنهم يعملون 10 ساعات على الأقل في اليوم، وأحياناً وقت العمل يمكن أن يصل إلى 16 ساعة.

ويقول أحمد ترزي أوغلو (30 عامًا)، خريج كلية إدارة الأعمال في إزمير، إنه يعمل عامل دليفري منذ 3 سنوات وأعرب عن إعجابه بوظيفته، موضحاً أنه كان يبحث عن وظيفة لفترة من الوقت بعد انتهاء الكلية وتلقي إجابات مثل "سنتصل بك، ليس لدينا منصب مناسب لك في الوقت الحالي" ؛ لذلك بدأ العمل في هذه المهنة.

أما إيراي أولوكاي (28 عامًا)، مهندس ميكانيكي، صرح أنه يعمل عامل دليفري منذ 6 أشهر، وقال: "لقد تخرجت في أغسطس 2019. بدأت هذه الوظيفة في ديسمبر 2020. عندما تخرجت، تم تخفيض تعيين المهندسين ثم أصبح من الصعب على العثور على وظيفة عندما تفشى وباء فيروس كورونا، ولم ينظر أصحاب العمل بإيجابية إلى المهندسين عديمي الخبرة".

