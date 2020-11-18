النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

أجراها فريق طبي بمدينة الملك عبدالله مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية وتكللت بالنجاح

نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، ممثلاً بمركز الرأس والعنق وصحة قاع الجمجمة، في استئصال ورم دموي لأربعينية أصاب كامل صيوان الأذن الخارجي وسبّب لها نزيفاً متكرّراً وتشوّهاً كبيراً، في عملية بالغة التعقيد، مع الأخذ بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت المدينة الطبية المريضة التي كانت تعاني الورم منذ عدة شهور، وتم إخضاعها للأشعة المقطعية والفحوصات والتحاليل اللازمة التي أظهرت نتائجها وجود ورم دموي نازف، وتم الاجتماع بشكل عاجل ومناقشة الحالة مع فريق طبي متكامل من عدة أقسام وتخصصات شمل فريقاً مميزاً من الجرّاحين المكوّن من فريق جراحة الرأس والعنق الدكتور شريف كامل، والدكتور محمد العيسى والدكتور حداد الكاف، فريق جراحة الأذن وقاع الجمجمة الدكتور عصام صالح والدكتورة بسام الزريقي، واستشاري الأشعة التداخلية الدكتور فيصل الغامدي، واستشاري الاستعاضة للوجه والفكين الدكتور كريم الحلو، واستشاري جراحة التجميل الدكتور محمد إنعام، نظراً لكبر حجم الورم وتداخله مع قناة السمع الخارجية.

ونجح الفريق الطبي في استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد؛ حيث استغرقت 4 ساعات، وبقيت المريضة حتى تماثلت للشفاء وخرجت وهي بأتم الصحة والعافية، وتم بعد ذلك متابعة الحالة حيث تم تفصيل الاستعاضة التجميلية للأذن لأخذ شكلها الطبيعي.

وتتميز المدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير التي تمت خلال هذه الفترة نظير ما تمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الصحة، للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوّار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.

فريق طبي مدينة الملك عبدالله الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن
سبق

نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، ممثلاً بمركز الرأس والعنق وصحة قاع الجمجمة، في استئصال ورم دموي لأربعينية أصاب كامل صيوان الأذن الخارجي وسبّب لها نزيفاً متكرّراً وتشوّهاً كبيراً، في عملية بالغة التعقيد، مع الأخذ بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت المدينة الطبية المريضة التي كانت تعاني الورم منذ عدة شهور، وتم إخضاعها للأشعة المقطعية والفحوصات والتحاليل اللازمة التي أظهرت نتائجها وجود ورم دموي نازف، وتم الاجتماع بشكل عاجل ومناقشة الحالة مع فريق طبي متكامل من عدة أقسام وتخصصات شمل فريقاً مميزاً من الجرّاحين المكوّن من فريق جراحة الرأس والعنق الدكتور شريف كامل، والدكتور محمد العيسى والدكتور حداد الكاف، فريق جراحة الأذن وقاع الجمجمة الدكتور عصام صالح والدكتورة بسام الزريقي، واستشاري الأشعة التداخلية الدكتور فيصل الغامدي، واستشاري الاستعاضة للوجه والفكين الدكتور كريم الحلو، واستشاري جراحة التجميل الدكتور محمد إنعام، نظراً لكبر حجم الورم وتداخله مع قناة السمع الخارجية.

ونجح الفريق الطبي في استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد؛ حيث استغرقت 4 ساعات، وبقيت المريضة حتى تماثلت للشفاء وخرجت وهي بأتم الصحة والعافية، وتم بعد ذلك متابعة الحالة حيث تم تفصيل الاستعاضة التجميلية للأذن لأخذ شكلها الطبيعي.

وتتميز المدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير التي تمت خلال هذه الفترة نظير ما تمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الصحة، للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوّار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:41 AM

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

أجراها فريق طبي بمدينة الملك عبدالله مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية وتكللت بالنجاح

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
497

نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، ممثلاً بمركز الرأس والعنق وصحة قاع الجمجمة، في استئصال ورم دموي لأربعينية أصاب كامل صيوان الأذن الخارجي وسبّب لها نزيفاً متكرّراً وتشوّهاً كبيراً، في عملية بالغة التعقيد، مع الأخذ بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت المدينة الطبية المريضة التي كانت تعاني الورم منذ عدة شهور، وتم إخضاعها للأشعة المقطعية والفحوصات والتحاليل اللازمة التي أظهرت نتائجها وجود ورم دموي نازف، وتم الاجتماع بشكل عاجل ومناقشة الحالة مع فريق طبي متكامل من عدة أقسام وتخصصات شمل فريقاً مميزاً من الجرّاحين المكوّن من فريق جراحة الرأس والعنق الدكتور شريف كامل، والدكتور محمد العيسى والدكتور حداد الكاف، فريق جراحة الأذن وقاع الجمجمة الدكتور عصام صالح والدكتورة بسام الزريقي، واستشاري الأشعة التداخلية الدكتور فيصل الغامدي، واستشاري الاستعاضة للوجه والفكين الدكتور كريم الحلو، واستشاري جراحة التجميل الدكتور محمد إنعام، نظراً لكبر حجم الورم وتداخله مع قناة السمع الخارجية.

ونجح الفريق الطبي في استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد؛ حيث استغرقت 4 ساعات، وبقيت المريضة حتى تماثلت للشفاء وخرجت وهي بأتم الصحة والعافية، وتم بعد ذلك متابعة الحالة حيث تم تفصيل الاستعاضة التجميلية للأذن لأخذ شكلها الطبيعي.

وتتميز المدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير التي تمت خلال هذه الفترة نظير ما تمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الصحة، للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوّار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة