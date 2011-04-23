النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
القبض على المتورطين بحفر الباطن.. 4 مواطنين ونازح

إحباط تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدّر داخل شحنة فاكهة قادمة من لبنان

إصابة 100 فلسطيني في اشتباكات مع المتطرفين اليهود بالقدس الشرقية

كانوا يرددون "الموت للعرب"

أصيب أكثر من مائة في اشتباكات عنيفة بالقدس الشرقية بين فلسطينيين وعناصر من المتطرفين اليهود والشرطة الإسرائيلية.


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن 100 فلسطيني على الأقل أصيبوا في الأحداث، من بينهم 21 نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
فقد اعترض مئات القوميين المتطرفين اليهود، الخميس، مظاهرة للفلسطينيين في مدينة باب العامود، وهم يرددون "الموت للعرب".
وتدخلت الشرطة الإسرائيلية وألقت القنابل الصوتية على المتظاهرين، الذين رشق بعضهم أفراد الشرطة بالقارورات.
واتهم الفلسطينيون الشرطة الإسرائيلية بمحاولة منعهم من إقامة سهرات رمضان المعتادة في شوارع وأحياء باب العامود، المعروف أيضا ببوابة دمشق، التي تعد من بين أهم المواقع التاريخية في مدينة القدس العتيقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إصابة 100 فلسطيني في اشتباكات مع المتطرفين اليهود بالقدس الشرقية
سبق

أصيب أكثر من مائة في اشتباكات عنيفة بالقدس الشرقية بين فلسطينيين وعناصر من المتطرفين اليهود والشرطة الإسرائيلية.


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن 100 فلسطيني على الأقل أصيبوا في الأحداث، من بينهم 21 نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
فقد اعترض مئات القوميين المتطرفين اليهود، الخميس، مظاهرة للفلسطينيين في مدينة باب العامود، وهم يرددون "الموت للعرب".
وتدخلت الشرطة الإسرائيلية وألقت القنابل الصوتية على المتظاهرين، الذين رشق بعضهم أفراد الشرطة بالقارورات.
واتهم الفلسطينيون الشرطة الإسرائيلية بمحاولة منعهم من إقامة سهرات رمضان المعتادة في شوارع وأحياء باب العامود، المعروف أيضا ببوابة دمشق، التي تعد من بين أهم المواقع التاريخية في مدينة القدس العتيقة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
01:38 PM

إصابة 100 فلسطيني في اشتباكات مع المتطرفين اليهود بالقدس الشرقية

كانوا يرددون "الموت للعرب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
543

أصيب أكثر من مائة في اشتباكات عنيفة بالقدس الشرقية بين فلسطينيين وعناصر من المتطرفين اليهود والشرطة الإسرائيلية.


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن 100 فلسطيني على الأقل أصيبوا في الأحداث، من بينهم 21 نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
فقد اعترض مئات القوميين المتطرفين اليهود، الخميس، مظاهرة للفلسطينيين في مدينة باب العامود، وهم يرددون "الموت للعرب".
وتدخلت الشرطة الإسرائيلية وألقت القنابل الصوتية على المتظاهرين، الذين رشق بعضهم أفراد الشرطة بالقارورات.
واتهم الفلسطينيون الشرطة الإسرائيلية بمحاولة منعهم من إقامة سهرات رمضان المعتادة في شوارع وأحياء باب العامود، المعروف أيضا ببوابة دمشق، التي تعد من بين أهم المواقع التاريخية في مدينة القدس العتيقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,310
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة