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أمير الباحة: زيارة الملك إلى "وعد الشمال" مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن

قال إن الزيارة تأتي امتدادًا للحب بين القيادة والشعب ودفع عجلة التنمية بالمنطقة

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمناطق شمال السعودية الأسبوع القادم – بمشيئة الله – تأتي لتفقد أحوال المواطنين، وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق.

وأوضح أمير الباحة أن الزيارة تأتي استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية التي قام برعايتها والاهتمام بها قادة هذه الدولة المباركة منذ أن وحَّدها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – مرورًا بأبنائه الملوك من بعده حتى عهد سلمان العزم والحزم.

وأضاف: هذه الزيارة امتداد لذلك الحب بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، الذي دائمًا ما يثمر المزيد من العطاء والتكاتف والمحبة، وتجديد الطاعة والولاء، وهو الواقع المشاهَد لما وصلت إليه بلادنا الحبيبة.

وأشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية، وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية، إنجاز عظيم، وبصمة فخر واعتزاز لأبناء الشعب السعودي العظيم كافة، ودفع لعجلة التنمية والاستثمار، وتوسع الأعمال في المنطقة.

ولفت إلى أن ما تم تحقيقه حتى الوقت الحالي من أهداف في وعد الشمال إنما جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، التي أولت مشروع تطوير مدينة وعد الشمال اهتمامًا خاصًّا ضمن استراتيجية عامة، تلبي أهداف رؤية السعودية 2030م.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى وعد الشمال جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة: زيارة الملك إلى "وعد الشمال" مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن
سبق

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمناطق شمال السعودية الأسبوع القادم – بمشيئة الله – تأتي لتفقد أحوال المواطنين، وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق.

وأوضح أمير الباحة أن الزيارة تأتي استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية التي قام برعايتها والاهتمام بها قادة هذه الدولة المباركة منذ أن وحَّدها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – مرورًا بأبنائه الملوك من بعده حتى عهد سلمان العزم والحزم.

وأضاف: هذه الزيارة امتداد لذلك الحب بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، الذي دائمًا ما يثمر المزيد من العطاء والتكاتف والمحبة، وتجديد الطاعة والولاء، وهو الواقع المشاهَد لما وصلت إليه بلادنا الحبيبة.

وأشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية، وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية، إنجاز عظيم، وبصمة فخر واعتزاز لأبناء الشعب السعودي العظيم كافة، ودفع لعجلة التنمية والاستثمار، وتوسع الأعمال في المنطقة.

ولفت إلى أن ما تم تحقيقه حتى الوقت الحالي من أهداف في وعد الشمال إنما جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، التي أولت مشروع تطوير مدينة وعد الشمال اهتمامًا خاصًّا ضمن استراتيجية عامة، تلبي أهداف رؤية السعودية 2030م.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
02:03 AM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
03:24 AM

أمير الباحة: زيارة الملك إلى "وعد الشمال" مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن

قال إن الزيارة تأتي امتدادًا للحب بين القيادة والشعب ودفع عجلة التنمية بالمنطقة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمناطق شمال السعودية الأسبوع القادم – بمشيئة الله – تأتي لتفقد أحوال المواطنين، وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق.

وأوضح أمير الباحة أن الزيارة تأتي استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية التي قام برعايتها والاهتمام بها قادة هذه الدولة المباركة منذ أن وحَّدها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – مرورًا بأبنائه الملوك من بعده حتى عهد سلمان العزم والحزم.

وأضاف: هذه الزيارة امتداد لذلك الحب بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، الذي دائمًا ما يثمر المزيد من العطاء والتكاتف والمحبة، وتجديد الطاعة والولاء، وهو الواقع المشاهَد لما وصلت إليه بلادنا الحبيبة.

وأشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية، وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية، إنجاز عظيم، وبصمة فخر واعتزاز لأبناء الشعب السعودي العظيم كافة، ودفع لعجلة التنمية والاستثمار، وتوسع الأعمال في المنطقة.

ولفت إلى أن ما تم تحقيقه حتى الوقت الحالي من أهداف في وعد الشمال إنما جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، التي أولت مشروع تطوير مدينة وعد الشمال اهتمامًا خاصًّا ضمن استراتيجية عامة، تلبي أهداف رؤية السعودية 2030م.

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