أكدت المديرية العامة الجوازات أن منصة أبشر تتيح معلومات الجواز عند إصداره لمن بلغ 21 عاماً فأكثر لصاحب الجواز فقط، ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، بما فيها الرسائل النصية التي تصل عند كل إجراء يتم اتخاذه.

"الجوازات": معلومات الجواز لمن بلغ 21 عاماً فأكثر تتاح له فقط ولا يمكن لغيره الاطلاع عليها عبدالله البرقاوي سبق 2019-08-23 أكدت المديرية العامة الجوازات أن منصة أبشر تتيح معلومات الجواز عند إصداره لمن بلغ 21 عاماً فأكثر لصاحب الجواز فقط، ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، بما فيها الرسائل النصية التي تصل عند كل إجراء يتم اتخاذه.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440 05:55 PM

"الجوازات": معلومات الجواز لمن بلغ 21 عاماً فأكثر تتاح له فقط ولا يمكن لغيره الاطلاع عليها أكدت أنها سرية وبما فيها الرسائل النصية





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أكدت المديرية العامة الجوازات أن منصة أبشر تتيح معلومات الجواز عند إصداره لمن بلغ 21 عاماً فأكثر لصاحب الجواز فقط، ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، بما فيها الرسائل النصية التي تصل عند كل إجراء يتم اتخاذه.