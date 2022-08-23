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"الجوازات": معلومات الجواز لمن بلغ 21 عاماً فأكثر تتاح له فقط ولا يمكن لغيره الاطلاع عليها

أكدت أنها سرية وبما فيها الرسائل النصية

أكدت المديرية العامة الجوازات أن منصة أبشر تتيح معلومات الجواز عند إصداره لمن بلغ 21 عاماً فأكثر لصاحب الجواز فقط، ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، بما فيها الرسائل النصية التي تصل عند كل إجراء يتم اتخاذه.

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"الجوازات": معلومات الجواز لمن بلغ 21 عاماً فأكثر تتاح له فقط ولا يمكن لغيره الاطلاع عليها
سبق

أكدت المديرية العامة الجوازات أن منصة أبشر تتيح معلومات الجواز عند إصداره لمن بلغ 21 عاماً فأكثر لصاحب الجواز فقط، ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، بما فيها الرسائل النصية التي تصل عند كل إجراء يتم اتخاذه.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
05:55 PM

"الجوازات": معلومات الجواز لمن بلغ 21 عاماً فأكثر تتاح له فقط ولا يمكن لغيره الاطلاع عليها

أكدت أنها سرية وبما فيها الرسائل النصية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
1,497

أكدت المديرية العامة الجوازات أن منصة أبشر تتيح معلومات الجواز عند إصداره لمن بلغ 21 عاماً فأكثر لصاحب الجواز فقط، ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، بما فيها الرسائل النصية التي تصل عند كل إجراء يتم اتخاذه.

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