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أمير تبوك يتابع استعدادات شهر رمضان بالمنطقة

خلال اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية

ترأس أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة؛ وذلك لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك.

وفي مستهل الاجتماع هنَّأ أمير تبوك الجميع بمناسبة قرب شهر رمضان، داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، ويعين الجميع على أداء المسؤوليات، قائلاً: "إن الجميع يدرك مهامه في هذا الخصوص".

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من اهتمام وعناية للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم.

بعد ذلك استعرض ما تم إنجازه من استعدادات عبر الخطط الموضوعة من كل إدارة خدمية معينة، وأكد ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل، والالتزام بما صدر من توجيهات من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية، وفقًا للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أكد دور أمانة المنطقة ومراقبتها المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة، وتطبيق خطة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهذا الخصوص.

ولفت إلى دور الجهات الأمنية والخدمات الصحية والكهرباء وخدمات المياه بهذا الشأن، ووزارة التجارة في متابعة الأسعار والسلع، ودور فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.

وقال: "إن شهر رمضان المبارك له خصوصية تشمل الجوانب الروحانية من خلال العبادات، وفرائض وسنن راتبة. وإنه لشرف كبير لكل من يعمل بهذا الشهر الفضيل".

وفي ختام الاجتماع وجّه أمير منطقة تبوك بإعداد تقارير يومية، ترصد سير العمل لكل جهة حكومية خلال شهر رمضان المبارك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يتابع استعدادات شهر رمضان بالمنطقة
سبق

ترأس أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة؛ وذلك لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك.

وفي مستهل الاجتماع هنَّأ أمير تبوك الجميع بمناسبة قرب شهر رمضان، داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، ويعين الجميع على أداء المسؤوليات، قائلاً: "إن الجميع يدرك مهامه في هذا الخصوص".

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من اهتمام وعناية للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم.

بعد ذلك استعرض ما تم إنجازه من استعدادات عبر الخطط الموضوعة من كل إدارة خدمية معينة، وأكد ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل، والالتزام بما صدر من توجيهات من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية، وفقًا للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أكد دور أمانة المنطقة ومراقبتها المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة، وتطبيق خطة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهذا الخصوص.

ولفت إلى دور الجهات الأمنية والخدمات الصحية والكهرباء وخدمات المياه بهذا الشأن، ووزارة التجارة في متابعة الأسعار والسلع، ودور فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.

وقال: "إن شهر رمضان المبارك له خصوصية تشمل الجوانب الروحانية من خلال العبادات، وفرائض وسنن راتبة. وإنه لشرف كبير لكل من يعمل بهذا الشهر الفضيل".

وفي ختام الاجتماع وجّه أمير منطقة تبوك بإعداد تقارير يومية، ترصد سير العمل لكل جهة حكومية خلال شهر رمضان المبارك.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
08:28 PM

أمير تبوك يتابع استعدادات شهر رمضان بالمنطقة

خلال اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ترأس أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة؛ وذلك لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك.

وفي مستهل الاجتماع هنَّأ أمير تبوك الجميع بمناسبة قرب شهر رمضان، داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، ويعين الجميع على أداء المسؤوليات، قائلاً: "إن الجميع يدرك مهامه في هذا الخصوص".

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من اهتمام وعناية للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم.

بعد ذلك استعرض ما تم إنجازه من استعدادات عبر الخطط الموضوعة من كل إدارة خدمية معينة، وأكد ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل، والالتزام بما صدر من توجيهات من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية، وفقًا للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أكد دور أمانة المنطقة ومراقبتها المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة، وتطبيق خطة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهذا الخصوص.

ولفت إلى دور الجهات الأمنية والخدمات الصحية والكهرباء وخدمات المياه بهذا الشأن، ووزارة التجارة في متابعة الأسعار والسلع، ودور فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.

وقال: "إن شهر رمضان المبارك له خصوصية تشمل الجوانب الروحانية من خلال العبادات، وفرائض وسنن راتبة. وإنه لشرف كبير لكل من يعمل بهذا الشهر الفضيل".

وفي ختام الاجتماع وجّه أمير منطقة تبوك بإعداد تقارير يومية، ترصد سير العمل لكل جهة حكومية خلال شهر رمضان المبارك.

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