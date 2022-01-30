خلال 2021 م .. توفير فرص عمل لـ16 ألفاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

"الحربي": الموارد البشرية وقّعت 74 مذكرة تعاون بمجالات التدريب المنتهي بالتوظيف

استطاعت وحدات التمكين التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام المنصرم 2021م من توفير فرص العمل لـ 16 ألفاً من مستفيدي الضمان بالعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وتفصيلاً، قال مدير عام فرع الموارد البشرية بالرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي إن أعداد البرامج التدريبية التي وفرتها مكاتب الضمان لمستفيديها القادرين على العمل خلال العام نفسه تجاوزت الـ 19 ألف برنامج بينما بلغت أعداد المستفيدين من خدمات التدريب والتأهيل 26 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأشار "الحربي" إلى أن الفرع وقع 74 مذكرة تعاون في مجالات التمكين والتدريب المنتهي بالتوظيف تماشياً مع رؤية المملكة 2030م وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعو إلى تحفيز وتأهيل الضمانيين من جميع الفئات للحصول على فرص وظيفية تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم بعد المواءمة مع متطلبات سوق العمل.