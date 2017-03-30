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الأمطار تواعد عسير.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة

في حالة تستمر حتى الـ 1 مساءً وتشمل عدة محافظات بالمنطقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 1 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمطار تواعد عسير.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 1 مساءً.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:11 PM

الأمطار تواعد عسير.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة

في حالة تستمر حتى الـ 1 مساءً وتشمل عدة محافظات بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 1 مساءً.

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