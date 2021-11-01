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وزير الثقافة يستعرض أعمالاً فنية تاريخية اكتُشفت أثناء إزالة مبنى تجاري بجدة

شكر جميع المهندسين لمحافظتهم على العمل الفني الذي يعود لعام 1981م

استعرض وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله آل سعود، صورًا لأعمال فنية تاريخية للفنان عبدالحفيظ رضوي، تعود إلى عام 1981م، تم اكتشافها خلال إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية.

وتفصيلاً، قال وزير الثقافة عبر حسابه في تويتر: "‏بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن تطوير جدة التاريخية، ظهر عمل للفنان الكبير عبدالحليم رضوي، يعود إلى 1981".

وقدَّم وزير الثقافة شكره إلى جميع المهندسين الذين حافظوا على العمل الفني التاريخي خلال متابعتهم ومباشرتهم أعمال الإزالة في المبنى التجاري.

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وزير الثقافة يستعرض أعمالاً فنية تاريخية اكتُشفت أثناء إزالة مبنى تجاري بجدة
سبق

استعرض وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله آل سعود، صورًا لأعمال فنية تاريخية للفنان عبدالحفيظ رضوي، تعود إلى عام 1981م، تم اكتشافها خلال إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية.

وتفصيلاً، قال وزير الثقافة عبر حسابه في تويتر: "‏بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن تطوير جدة التاريخية، ظهر عمل للفنان الكبير عبدالحليم رضوي، يعود إلى 1981".

وقدَّم وزير الثقافة شكره إلى جميع المهندسين الذين حافظوا على العمل الفني التاريخي خلال متابعتهم ومباشرتهم أعمال الإزالة في المبنى التجاري.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
11:32 PM

وزير الثقافة يستعرض أعمالاً فنية تاريخية اكتُشفت أثناء إزالة مبنى تجاري بجدة

شكر جميع المهندسين لمحافظتهم على العمل الفني الذي يعود لعام 1981م

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
3,661

استعرض وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله آل سعود، صورًا لأعمال فنية تاريخية للفنان عبدالحفيظ رضوي، تعود إلى عام 1981م، تم اكتشافها خلال إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية.

وتفصيلاً، قال وزير الثقافة عبر حسابه في تويتر: "‏بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن تطوير جدة التاريخية، ظهر عمل للفنان الكبير عبدالحليم رضوي، يعود إلى 1981".

وقدَّم وزير الثقافة شكره إلى جميع المهندسين الذين حافظوا على العمل الفني التاريخي خلال متابعتهم ومباشرتهم أعمال الإزالة في المبنى التجاري.

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