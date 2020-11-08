النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإسكان" تطلق مشروع شرق الرياض يوفر 3701 وحدة سكنية

يمتد على مساحة تزيد على 3 ملايين م2 والحجز يبدأ من اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن إطلاق مشروع المشرقية السكني الواقع شرق العاصمة الرياض، حيث سيضيف المشروع عند اكتماله 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

يأتي ذلك في إطار استمرار الشركة في ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملكها للمسكن الأول ضمن مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، فيما يبدأ حجز موعد لزيارة مركز سكني الشامل ابتداءً من اليوم، ويمكن حجز الموعد من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/project/546809 .

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي خلال حفل الإطلاق اليوم الأحد، أن المشروع الجديد يأتي امتدادًا للجهود المستمرة الهادفة إلى توفير حلولٍ سكنية ملائمة تمكن الأسر من تملك المساكن بالتوازي مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، حيث يأتي مشروع "المشرقية" امتدادًا لما طرحته الشركة مؤخرًا من مشاريع متنوعة شهدت إقبالًا عاليًا أثمر عن حجز أكثر من 90% منها خلال فترة قياسية.

وبيَّن البطي أن المشروع يمتد على مساحة تزيد على 3 ملايين م2، وتوفر وحداته السكنية 6 تصاميم مختلفة لتمنح المستفيدين خيارات مرنة بمساحات تتراوح بين 350 و460 م2، كما يتضمن المشروع 207 مبانٍ سكنية تجارية، و16 مبنى استثماريًّا تجاريًّا، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء بما يكفل توفير جودة حياة لسكان المشروع.

وأشار إلى أن مشروع "المشرقية" يعكس تطلعات الشركة الوطنية للإسكان وإسهاماتها في تنمية السوق العقاري وازدهاره، ويرسخ معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد وعرض الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج سكني، مبينًا أن تطوير المشروع سيتم عبر مفهوم جديد يجمع بين اختيار الأرض والتصميم وتطوير الوحدة السكنية.
ويتميز مشروع "المشرقية" بحلولٍ هندسية فريدة، تتسم بمرونة عالية وتمنح المستفيد إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإسكان" تطلق مشروع شرق الرياض يوفر 3701 وحدة سكنية
سبق

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن إطلاق مشروع المشرقية السكني الواقع شرق العاصمة الرياض، حيث سيضيف المشروع عند اكتماله 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

يأتي ذلك في إطار استمرار الشركة في ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملكها للمسكن الأول ضمن مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، فيما يبدأ حجز موعد لزيارة مركز سكني الشامل ابتداءً من اليوم، ويمكن حجز الموعد من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/project/546809 .

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي خلال حفل الإطلاق اليوم الأحد، أن المشروع الجديد يأتي امتدادًا للجهود المستمرة الهادفة إلى توفير حلولٍ سكنية ملائمة تمكن الأسر من تملك المساكن بالتوازي مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، حيث يأتي مشروع "المشرقية" امتدادًا لما طرحته الشركة مؤخرًا من مشاريع متنوعة شهدت إقبالًا عاليًا أثمر عن حجز أكثر من 90% منها خلال فترة قياسية.

وبيَّن البطي أن المشروع يمتد على مساحة تزيد على 3 ملايين م2، وتوفر وحداته السكنية 6 تصاميم مختلفة لتمنح المستفيدين خيارات مرنة بمساحات تتراوح بين 350 و460 م2، كما يتضمن المشروع 207 مبانٍ سكنية تجارية، و16 مبنى استثماريًّا تجاريًّا، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء بما يكفل توفير جودة حياة لسكان المشروع.

وأشار إلى أن مشروع "المشرقية" يعكس تطلعات الشركة الوطنية للإسكان وإسهاماتها في تنمية السوق العقاري وازدهاره، ويرسخ معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد وعرض الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج سكني، مبينًا أن تطوير المشروع سيتم عبر مفهوم جديد يجمع بين اختيار الأرض والتصميم وتطوير الوحدة السكنية.
ويتميز مشروع "المشرقية" بحلولٍ هندسية فريدة، تتسم بمرونة عالية وتمنح المستفيد إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
06:22 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
07:07 PM

"الإسكان" تطلق مشروع شرق الرياض يوفر 3701 وحدة سكنية

يمتد على مساحة تزيد على 3 ملايين م2 والحجز يبدأ من اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
730

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن إطلاق مشروع المشرقية السكني الواقع شرق العاصمة الرياض، حيث سيضيف المشروع عند اكتماله 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

يأتي ذلك في إطار استمرار الشركة في ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملكها للمسكن الأول ضمن مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، فيما يبدأ حجز موعد لزيارة مركز سكني الشامل ابتداءً من اليوم، ويمكن حجز الموعد من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/project/546809 .

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي خلال حفل الإطلاق اليوم الأحد، أن المشروع الجديد يأتي امتدادًا للجهود المستمرة الهادفة إلى توفير حلولٍ سكنية ملائمة تمكن الأسر من تملك المساكن بالتوازي مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، حيث يأتي مشروع "المشرقية" امتدادًا لما طرحته الشركة مؤخرًا من مشاريع متنوعة شهدت إقبالًا عاليًا أثمر عن حجز أكثر من 90% منها خلال فترة قياسية.

وبيَّن البطي أن المشروع يمتد على مساحة تزيد على 3 ملايين م2، وتوفر وحداته السكنية 6 تصاميم مختلفة لتمنح المستفيدين خيارات مرنة بمساحات تتراوح بين 350 و460 م2، كما يتضمن المشروع 207 مبانٍ سكنية تجارية، و16 مبنى استثماريًّا تجاريًّا، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء بما يكفل توفير جودة حياة لسكان المشروع.

وأشار إلى أن مشروع "المشرقية" يعكس تطلعات الشركة الوطنية للإسكان وإسهاماتها في تنمية السوق العقاري وازدهاره، ويرسخ معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد وعرض الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج سكني، مبينًا أن تطوير المشروع سيتم عبر مفهوم جديد يجمع بين اختيار الأرض والتصميم وتطوير الوحدة السكنية.
ويتميز مشروع "المشرقية" بحلولٍ هندسية فريدة، تتسم بمرونة عالية وتمنح المستفيد إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,060
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,105

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة