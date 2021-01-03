عقدت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات تدريبية منوعة في مجال الرعاية الصحية، استفاد منها 125 فردًا من الكادر الفني والإداري في 25 منشأة صحية في محافظة عدن. وتسعى المنظمة من خلال هذا الدعم إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي ورفع الوعي بالمخاطر المتعلقة بالمخلفات الطبية وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة. ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى. يذكر أن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 240 مشروعًا صحيًّا في جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا لأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

بالصور.. "الصحة العالمية" تعقد بالتعاون من مركز الملك سلمان دورات تدريبية بمجال الرعاية الصحية في عدن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-03 عقدت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات تدريبية منوعة في مجال الرعاية الصحية، استفاد منها 125 فردًا من الكادر الفني والإداري في 25 منشأة صحية في محافظة عدن.



وتسعى المنظمة من خلال هذا الدعم إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي ورفع الوعي بالمخاطر المتعلقة بالمخلفات الطبية وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة.



ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.



يذكر أن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 240 مشروعًا صحيًّا في جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا لأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 04:37 PM

بالصور.. "الصحة العالمية" تعقد بالتعاون من مركز الملك سلمان دورات تدريبية بمجال الرعاية الصحية في عدن استفاد منها 125 فردًا من الكادر الفني والإداري في 25 منشأة صحية





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عقدت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات تدريبية منوعة في مجال الرعاية الصحية، استفاد منها 125 فردًا من الكادر الفني والإداري في 25 منشأة صحية في محافظة عدن.



وتسعى المنظمة من خلال هذا الدعم إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي ورفع الوعي بالمخاطر المتعلقة بالمخلفات الطبية وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة.



ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.



يذكر أن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 240 مشروعًا صحيًّا في جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا لأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.