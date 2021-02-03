النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الرياض" تغلق 68 منشأة تجارية خالفت إجراءات الوقاية من "كورونا"

طبّقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى

أغلقت أمانة منطقة الرياض خلال اليومين الماضيين 68 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وطبّقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، ضمن جهود الأمانة الرقابية الهادفة إلى حماية السكان من انتقال العدوى، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية.

وخلال اليومَيْن الماضيَيْن نفّذت الأمانة 7،115 جولة رقابية، رصدت خلالها 1،417 مخالفة للاشتراطات الصحية، أبرزها عدم الالتزام بقياس درجة حرارة الزبائن، وإهمال وضع الإرشادات الوقائية في أماكن بارزة، ومزاولة العاملين أعمالهم دون ارتداء الكمامة، وتجمع المتسوقين والعاملين دون ترك مسافات آمنة.

وأكدت أمانة الرياض أن جولاتها الرقابية اليومية مستمرة، وستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة في حال رصد أي تجاوزات لا تراعي الضوابط الصحية، مشددة على أهمية تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض" تغلق 68 منشأة تجارية خالفت إجراءات الوقاية من "كورونا"
سبق

أغلقت أمانة منطقة الرياض خلال اليومين الماضيين 68 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وطبّقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، ضمن جهود الأمانة الرقابية الهادفة إلى حماية السكان من انتقال العدوى، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية.

وخلال اليومَيْن الماضيَيْن نفّذت الأمانة 7،115 جولة رقابية، رصدت خلالها 1،417 مخالفة للاشتراطات الصحية، أبرزها عدم الالتزام بقياس درجة حرارة الزبائن، وإهمال وضع الإرشادات الوقائية في أماكن بارزة، ومزاولة العاملين أعمالهم دون ارتداء الكمامة، وتجمع المتسوقين والعاملين دون ترك مسافات آمنة.

وأكدت أمانة الرياض أن جولاتها الرقابية اليومية مستمرة، وستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة في حال رصد أي تجاوزات لا تراعي الضوابط الصحية، مشددة على أهمية تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
09:56 PM

"أمانة الرياض" تغلق 68 منشأة تجارية خالفت إجراءات الوقاية من "كورونا"

طبّقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,788

أغلقت أمانة منطقة الرياض خلال اليومين الماضيين 68 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وطبّقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، ضمن جهود الأمانة الرقابية الهادفة إلى حماية السكان من انتقال العدوى، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية.

وخلال اليومَيْن الماضيَيْن نفّذت الأمانة 7،115 جولة رقابية، رصدت خلالها 1،417 مخالفة للاشتراطات الصحية، أبرزها عدم الالتزام بقياس درجة حرارة الزبائن، وإهمال وضع الإرشادات الوقائية في أماكن بارزة، ومزاولة العاملين أعمالهم دون ارتداء الكمامة، وتجمع المتسوقين والعاملين دون ترك مسافات آمنة.

وأكدت أمانة الرياض أن جولاتها الرقابية اليومية مستمرة، وستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة في حال رصد أي تجاوزات لا تراعي الضوابط الصحية، مشددة على أهمية تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,797
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,184

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة