النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أستراليا تُدين استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي

دعت أطرافَ النزاع اليمني للانخراط في عملية السلام

أدانت أستراليا استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بالطائرات المُسَيّرة، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وقال سفير أستراليا لدى المملكة، مارك دونوفان، في بيان اليوم: نُدين الهجوم الذي نَفّذه الحوثيون على أبها، والذي استهدف المدنيين، وندعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع اليمني للانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

أستراليا مطار أبها الدولي مليشيا الحوثي الطائرات المسيرة الأمم المتحدة اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أستراليا تُدين استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي
سبق

أدانت أستراليا استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بالطائرات المُسَيّرة، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وقال سفير أستراليا لدى المملكة، مارك دونوفان، في بيان اليوم: نُدين الهجوم الذي نَفّذه الحوثيون على أبها، والذي استهدف المدنيين، وندعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع اليمني للانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:32 PM

أستراليا تُدين استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي

دعت أطرافَ النزاع اليمني للانخراط في عملية السلام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيدني
1
252

أدانت أستراليا استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بالطائرات المُسَيّرة، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وقال سفير أستراليا لدى المملكة، مارك دونوفان، في بيان اليوم: نُدين الهجوم الذي نَفّذه الحوثيون على أبها، والذي استهدف المدنيين، وندعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع اليمني للانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,405
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة