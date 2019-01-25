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بمشاركة منتخبين آسيويين .. قرعة "كوبا أمريكا" توقع كولومبيا والأرجنتين في مجموعة واحدة

سحبت فجر الجمعة في ريو دي جانيرو البرازيلية قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أوقعت منتخبي كولومبيا مع الأرجنتين في المجموعة الثانية.

ويواجه منتخب البرازيل، الذي سيحظى باللعب على أرضه ودعم جماهيره، منتخبي بوليفيا وفنزويلا وبيرو، في منافسات المجموعة الأولى، بينما سيصطدم منتخب الأرجنتين، في المجموعة الثانية بنظيره الكولومبي ومنتخبي باراغواي وقطر، كما

أوقعت القرعة منتخب أوروغواي، في منافسة قوية مع منتخبات تشيلي والإكوادور واليابان في المجموعة الثالثة والأخيرة.

وتحتضن البرازيل النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في الفترة ما

بين 14 يونيو حتى 7 يوليو من العام الحالي.

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الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بمشاركة منتخبين آسيويين .. قرعة "كوبا أمريكا" توقع كولومبيا والأرجنتين في مجموعة واحدة
سبق

سحبت فجر الجمعة في ريو دي جانيرو البرازيلية قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أوقعت منتخبي كولومبيا مع الأرجنتين في المجموعة الثانية.

ويواجه منتخب البرازيل، الذي سيحظى باللعب على أرضه ودعم جماهيره، منتخبي بوليفيا وفنزويلا وبيرو، في منافسات المجموعة الأولى، بينما سيصطدم منتخب الأرجنتين، في المجموعة الثانية بنظيره الكولومبي ومنتخبي باراغواي وقطر، كما

أوقعت القرعة منتخب أوروغواي، في منافسة قوية مع منتخبات تشيلي والإكوادور واليابان في المجموعة الثالثة والأخيرة.

وتحتضن البرازيل النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في الفترة ما

بين 14 يونيو حتى 7 يوليو من العام الحالي.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
02:17 PM
اخر تعديل
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
03:28 PM

بمشاركة منتخبين آسيويين .. قرعة "كوبا أمريكا" توقع كولومبيا والأرجنتين في مجموعة واحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سحبت فجر الجمعة في ريو دي جانيرو البرازيلية قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أوقعت منتخبي كولومبيا مع الأرجنتين في المجموعة الثانية.

ويواجه منتخب البرازيل، الذي سيحظى باللعب على أرضه ودعم جماهيره، منتخبي بوليفيا وفنزويلا وبيرو، في منافسات المجموعة الأولى، بينما سيصطدم منتخب الأرجنتين، في المجموعة الثانية بنظيره الكولومبي ومنتخبي باراغواي وقطر، كما

أوقعت القرعة منتخب أوروغواي، في منافسة قوية مع منتخبات تشيلي والإكوادور واليابان في المجموعة الثالثة والأخيرة.

وتحتضن البرازيل النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في الفترة ما

بين 14 يونيو حتى 7 يوليو من العام الحالي.

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