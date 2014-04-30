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شاهد.. 466 مخالفة بيئية على المنشآت في "سادس أيام الـ1001" بالشرقية

فيما سجّلت الحملة الوطنية الثانية لمسح الساحل 43 مخالفة بعد انتهائها من 78%

رصدت فرق التفتيش البيئي لحملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية في يومها السادس، 466 مخالفة بيئية، خلال تفتيش شمل 464 منشأة صناعية وتعدينية وزراعية.

وأكد مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة محمد فايز الشهري، أن الفرق التفتيشية تتابع أعمالها لليوم السادس من الحملة في رصد المخالفات، والتي تمحورت معظمها في "عدم وجود ترخيص بيئي"، ووجود مخلفات صناعية وخطرة ناتجة عن النشاط الصناعي، وكذلك التخلص منها بطرق غير معتمدة من قبل الهيئة.

وأشار إلى أن الفرق المكلفة بتنفيذ الحملتين في المنطقة الشرقية تكمل يومها السادس بتكثيف التفتيش على المنشآت؛ حيث يأتي تنفيذ حملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية؛ تزامناً مع الحملة الوطنية للمسح البيئي للساحل الشرقي بالمملكة من الحدود السعودية- الكويتية إلى الحدود السعودية- الإمارتية، وتهدف الحملتان إلى الوقوف على الوضع البيئي في المنشآت.

وأوضح "الشهري" أن الفرق التفتيشية البيئية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي على الساحل الشرقي رصدت أيضاً خلال يومها السادس 43 مخالفة بيئية خلال مسح ما يقارب 78% من الساحل الشرقي؛ حيث تم مسح 124 موقعاً، منها 46 منشأة، و39 من المصبات، و39 من المرافق الأخرى.

وأكد أن الحملات جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني، وخاصة لدى أصحاب المنشآت، ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها، وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشاكل أو طوارئ أو مستجدات بيئية، وإطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي على أهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. 466 مخالفة بيئية على المنشآت في "سادس أيام الـ1001" بالشرقية
سبق

رصدت فرق التفتيش البيئي لحملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية في يومها السادس، 466 مخالفة بيئية، خلال تفتيش شمل 464 منشأة صناعية وتعدينية وزراعية.

وأكد مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة محمد فايز الشهري، أن الفرق التفتيشية تتابع أعمالها لليوم السادس من الحملة في رصد المخالفات، والتي تمحورت معظمها في "عدم وجود ترخيص بيئي"، ووجود مخلفات صناعية وخطرة ناتجة عن النشاط الصناعي، وكذلك التخلص منها بطرق غير معتمدة من قبل الهيئة.

وأشار إلى أن الفرق المكلفة بتنفيذ الحملتين في المنطقة الشرقية تكمل يومها السادس بتكثيف التفتيش على المنشآت؛ حيث يأتي تنفيذ حملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية؛ تزامناً مع الحملة الوطنية للمسح البيئي للساحل الشرقي بالمملكة من الحدود السعودية- الكويتية إلى الحدود السعودية- الإمارتية، وتهدف الحملتان إلى الوقوف على الوضع البيئي في المنشآت.

وأوضح "الشهري" أن الفرق التفتيشية البيئية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي على الساحل الشرقي رصدت أيضاً خلال يومها السادس 43 مخالفة بيئية خلال مسح ما يقارب 78% من الساحل الشرقي؛ حيث تم مسح 124 موقعاً، منها 46 منشأة، و39 من المصبات، و39 من المرافق الأخرى.

وأكد أن الحملات جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني، وخاصة لدى أصحاب المنشآت، ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها، وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشاكل أو طوارئ أو مستجدات بيئية، وإطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي على أهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
01:33 PM

شاهد.. 466 مخالفة بيئية على المنشآت في "سادس أيام الـ1001" بالشرقية

فيما سجّلت الحملة الوطنية الثانية لمسح الساحل 43 مخالفة بعد انتهائها من 78%

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عبدالله الراجحي - جدة
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رصدت فرق التفتيش البيئي لحملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية في يومها السادس، 466 مخالفة بيئية، خلال تفتيش شمل 464 منشأة صناعية وتعدينية وزراعية.

وأكد مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة محمد فايز الشهري، أن الفرق التفتيشية تتابع أعمالها لليوم السادس من الحملة في رصد المخالفات، والتي تمحورت معظمها في "عدم وجود ترخيص بيئي"، ووجود مخلفات صناعية وخطرة ناتجة عن النشاط الصناعي، وكذلك التخلص منها بطرق غير معتمدة من قبل الهيئة.

وأشار إلى أن الفرق المكلفة بتنفيذ الحملتين في المنطقة الشرقية تكمل يومها السادس بتكثيف التفتيش على المنشآت؛ حيث يأتي تنفيذ حملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية؛ تزامناً مع الحملة الوطنية للمسح البيئي للساحل الشرقي بالمملكة من الحدود السعودية- الكويتية إلى الحدود السعودية- الإمارتية، وتهدف الحملتان إلى الوقوف على الوضع البيئي في المنشآت.

وأوضح "الشهري" أن الفرق التفتيشية البيئية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي على الساحل الشرقي رصدت أيضاً خلال يومها السادس 43 مخالفة بيئية خلال مسح ما يقارب 78% من الساحل الشرقي؛ حيث تم مسح 124 موقعاً، منها 46 منشأة، و39 من المصبات، و39 من المرافق الأخرى.

وأكد أن الحملات جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني، وخاصة لدى أصحاب المنشآت، ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها، وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشاكل أو طوارئ أو مستجدات بيئية، وإطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي على أهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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