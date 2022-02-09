"اكتفاء" توقع شراكة مع "التنمية المجتمعية" بالرياض و"شؤون الأسرة"

الأمير فيصل بن بندر: نعيش في وطن يتميز بالتكافل الاجتماعي

رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في قصر الحكم، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة وعدد من الشركاء من بينها جمعية "اكتفاء" لتمكين الأسر.

جاء ذلك ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي "إنماء وتمكين"، والذي يهدف إلى ابتكار مبادرات ومشروعات ذات مردود اجتماعي واقتصادي وأثر تنموي مستدام يتم تنفيذها بطريقة تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقة وتحقيق النمو الاجتماعي في محافظات المنطقة.

وقال أمير الرياض: "إن الإنسان في هذه البلاد محل اهتمام القيادة -حفظها الله- فاهتمامهم بالإنسان من أهم الأمور التي يقفون عليها، ونحن نعيش في وطن -ولله الحمد- يتميز بالتكافل الاجتماعي بجميع عناصره ومكوناته، كيف لا وخادم الحرمين الشريفين الرجل الاجتماعي في كل الأعمال فهو ينظر -رعاه الله- دائماً إلى خدمة المجتمع في أي مجال ويسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله–".

مثّلت اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية نيابة عن الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، د. وفاء التويجري.

فيما مثّل لجنة شؤون الأسرة، رئيس اللجنة، محمد بن عبدالعزيز الربيعة، ومثّل جمعية اكتفاء المدير التنفيذي عبدالعزيز بن حمد الجعوان، وذلك بحضور مديرة الشراكات بالجمعية نورة بنت محمد العقلا، برعاية أمير منطقة الرياض.

وتضمنت الاتفاقية مشروع تنمية وتمكين الأسر المستحقة وأبنائهم بالمحافظات، ومشروع تنمية الأسر المستحقة على إدارة المال وتنظيم الادخار، بالتنسيق المشترك للجهود مع أصحاب العلاقة واقتراح الأفكار وابتكار المبادرات أو المشروعات الداعمة للبرنامج بأسلوب يعكس الأثر الإيجابي على المجتمع.

يذكر أن جمعية اكتفاء تهدف في جميع برامجها إلى تحويل الأسر المحتاجة من رعوية إلى تنموية منتجة مكتفية بالتدريب والتطوير وإيجاد مشروعات مناسبة أو فرص وظيفية، وإحداث تحول مثمر في حياة الإنسان ومساعدته لينتقل إلى المبادرة والاكتفاء، حيث تنطلق في جميع مبادرتها من خلال رؤية المملكة 2030 لتقوم بدورها المجتمعي والاقتصادي.