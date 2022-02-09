النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اكتفاء" توقع شراكة مع "التنمية المجتمعية" بالرياض و"شؤون الأسرة"

الأمير فيصل بن بندر: نعيش في وطن يتميز بالتكافل الاجتماعي

رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في قصر الحكم، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة وعدد من الشركاء من بينها جمعية "اكتفاء" لتمكين الأسر.

جاء ذلك ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي "إنماء وتمكين"، والذي يهدف إلى ابتكار مبادرات ومشروعات ذات مردود اجتماعي واقتصادي وأثر تنموي مستدام يتم تنفيذها بطريقة تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقة وتحقيق النمو الاجتماعي في محافظات المنطقة.

وقال أمير الرياض: "إن الإنسان في هذه البلاد محل اهتمام القيادة -حفظها الله- فاهتمامهم بالإنسان من أهم الأمور التي يقفون عليها، ونحن نعيش في وطن -ولله الحمد- يتميز بالتكافل الاجتماعي بجميع عناصره ومكوناته، كيف لا وخادم الحرمين الشريفين الرجل الاجتماعي في كل الأعمال فهو ينظر -رعاه الله- دائماً إلى خدمة المجتمع في أي مجال ويسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله–".

مثّلت اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية نيابة عن الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، د. وفاء التويجري.

فيما مثّل لجنة شؤون الأسرة، رئيس اللجنة، محمد بن عبدالعزيز الربيعة، ومثّل جمعية اكتفاء المدير التنفيذي عبدالعزيز بن حمد الجعوان، وذلك بحضور مديرة الشراكات بالجمعية نورة بنت محمد العقلا، برعاية أمير منطقة الرياض.

وتضمنت الاتفاقية مشروع تنمية وتمكين الأسر المستحقة وأبنائهم بالمحافظات، ومشروع تنمية الأسر المستحقة على إدارة المال وتنظيم الادخار، بالتنسيق المشترك للجهود مع أصحاب العلاقة واقتراح الأفكار وابتكار المبادرات أو المشروعات الداعمة للبرنامج بأسلوب يعكس الأثر الإيجابي على المجتمع.

يذكر أن جمعية اكتفاء تهدف في جميع برامجها إلى تحويل الأسر المحتاجة من رعوية إلى تنموية منتجة مكتفية بالتدريب والتطوير وإيجاد مشروعات مناسبة أو فرص وظيفية، وإحداث تحول مثمر في حياة الإنسان ومساعدته لينتقل إلى المبادرة والاكتفاء، حيث تنطلق في جميع مبادرتها من خلال رؤية المملكة 2030 لتقوم بدورها المجتمعي والاقتصادي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"اكتفاء" توقع شراكة مع "التنمية المجتمعية" بالرياض و"شؤون الأسرة"
سبق

رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في قصر الحكم، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة وعدد من الشركاء من بينها جمعية "اكتفاء" لتمكين الأسر.

جاء ذلك ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي "إنماء وتمكين"، والذي يهدف إلى ابتكار مبادرات ومشروعات ذات مردود اجتماعي واقتصادي وأثر تنموي مستدام يتم تنفيذها بطريقة تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقة وتحقيق النمو الاجتماعي في محافظات المنطقة.

وقال أمير الرياض: "إن الإنسان في هذه البلاد محل اهتمام القيادة -حفظها الله- فاهتمامهم بالإنسان من أهم الأمور التي يقفون عليها، ونحن نعيش في وطن -ولله الحمد- يتميز بالتكافل الاجتماعي بجميع عناصره ومكوناته، كيف لا وخادم الحرمين الشريفين الرجل الاجتماعي في كل الأعمال فهو ينظر -رعاه الله- دائماً إلى خدمة المجتمع في أي مجال ويسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله–".

مثّلت اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية نيابة عن الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، د. وفاء التويجري.

فيما مثّل لجنة شؤون الأسرة، رئيس اللجنة، محمد بن عبدالعزيز الربيعة، ومثّل جمعية اكتفاء المدير التنفيذي عبدالعزيز بن حمد الجعوان، وذلك بحضور مديرة الشراكات بالجمعية نورة بنت محمد العقلا، برعاية أمير منطقة الرياض.

وتضمنت الاتفاقية مشروع تنمية وتمكين الأسر المستحقة وأبنائهم بالمحافظات، ومشروع تنمية الأسر المستحقة على إدارة المال وتنظيم الادخار، بالتنسيق المشترك للجهود مع أصحاب العلاقة واقتراح الأفكار وابتكار المبادرات أو المشروعات الداعمة للبرنامج بأسلوب يعكس الأثر الإيجابي على المجتمع.

يذكر أن جمعية اكتفاء تهدف في جميع برامجها إلى تحويل الأسر المحتاجة من رعوية إلى تنموية منتجة مكتفية بالتدريب والتطوير وإيجاد مشروعات مناسبة أو فرص وظيفية، وإحداث تحول مثمر في حياة الإنسان ومساعدته لينتقل إلى المبادرة والاكتفاء، حيث تنطلق في جميع مبادرتها من خلال رؤية المملكة 2030 لتقوم بدورها المجتمعي والاقتصادي.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:08 PM

"اكتفاء" توقع شراكة مع "التنمية المجتمعية" بالرياض و"شؤون الأسرة"

الأمير فيصل بن بندر: نعيش في وطن يتميز بالتكافل الاجتماعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
200

رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في قصر الحكم، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة وعدد من الشركاء من بينها جمعية "اكتفاء" لتمكين الأسر.

جاء ذلك ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي "إنماء وتمكين"، والذي يهدف إلى ابتكار مبادرات ومشروعات ذات مردود اجتماعي واقتصادي وأثر تنموي مستدام يتم تنفيذها بطريقة تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقة وتحقيق النمو الاجتماعي في محافظات المنطقة.

وقال أمير الرياض: "إن الإنسان في هذه البلاد محل اهتمام القيادة -حفظها الله- فاهتمامهم بالإنسان من أهم الأمور التي يقفون عليها، ونحن نعيش في وطن -ولله الحمد- يتميز بالتكافل الاجتماعي بجميع عناصره ومكوناته، كيف لا وخادم الحرمين الشريفين الرجل الاجتماعي في كل الأعمال فهو ينظر -رعاه الله- دائماً إلى خدمة المجتمع في أي مجال ويسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله–".

مثّلت اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية نيابة عن الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، د. وفاء التويجري.

فيما مثّل لجنة شؤون الأسرة، رئيس اللجنة، محمد بن عبدالعزيز الربيعة، ومثّل جمعية اكتفاء المدير التنفيذي عبدالعزيز بن حمد الجعوان، وذلك بحضور مديرة الشراكات بالجمعية نورة بنت محمد العقلا، برعاية أمير منطقة الرياض.

وتضمنت الاتفاقية مشروع تنمية وتمكين الأسر المستحقة وأبنائهم بالمحافظات، ومشروع تنمية الأسر المستحقة على إدارة المال وتنظيم الادخار، بالتنسيق المشترك للجهود مع أصحاب العلاقة واقتراح الأفكار وابتكار المبادرات أو المشروعات الداعمة للبرنامج بأسلوب يعكس الأثر الإيجابي على المجتمع.

يذكر أن جمعية اكتفاء تهدف في جميع برامجها إلى تحويل الأسر المحتاجة من رعوية إلى تنموية منتجة مكتفية بالتدريب والتطوير وإيجاد مشروعات مناسبة أو فرص وظيفية، وإحداث تحول مثمر في حياة الإنسان ومساعدته لينتقل إلى المبادرة والاكتفاء، حيث تنطلق في جميع مبادرتها من خلال رؤية المملكة 2030 لتقوم بدورها المجتمعي والاقتصادي.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,614
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,340
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,034
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,062

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة