رئيس وزراء باكستان يصل الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وصل إلى الرياض اليوم رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.