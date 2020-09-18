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"دله البركة" تجسّد رسالة المبايعة على لسان أبناء الوطن في فيلم

تحت شعار "نبايعكم على المستقبل"

أصدرت مجموعة دله البركة -كعاداتها كل عام- فيلماً احتفالياً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، يحمل رسائل انتماء، تليق بعيد الوطن التسعين، وبالطفرة النهضوية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

ينسج الفيلم رسائل مسجّلة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تؤكّد استمرار رؤية القيادة لرفاهية المواطن ورفعة الوطن في المجالات كافة، وعلى رأسها إعمار المملكة والارتقاء بها وبجودة الحياة فيها لتنافس الدول المتقدمة، وإبراز نهضتها الحضارية والعمرانية والتقنية والصناعية والعلمية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى قفزات الصناعات الدفاعية والحربية، وإبراز المكانة العالمية التي تحظى بها المملكة بثقليها السياسي والاقتصادي، ومكانتها كقلب العالم الإسلامي وحاضنة أطهر بقاع الأرض.

تتنقل مشاهد الفيلم كإسقاطات على كتل مسطحة معلقة في الفراغ؛ كل منها يظهر أحد المشاريع النهضوية العملاقة التي انطلقت في السنوات القليلة الماضية تأكيداً لعبارات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ومع كل عبارة تظهر رسالة المبايعة على لسان أبناء الوطن: مبايعة على إعمار المملكة ونهضتها وتطويرها وفداء أرضها وسمائها وتحقيق رؤيتها الطموحة وخدمة ضيوف الرحمن.

يختم الفيلم بعبارة سمو ولي العهد، التي تؤكّد أن المكون الأهم في الوطن هو شعبه الجبار العظيم، مع إسقاطات لأبناء وبنات الوطن بمختلف أطيافهم على الكتل التي يمر من خلالها المشهد؛ لنكتشف أن كل تلك الكتل والمسطحات التي مررنا بها خلال الفيلم كانت تكويناً فنياً مجسّماً يجسّد صورة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ثم يدور المشهد حول المجسّم؛ لنكتشف مرة أخرى أن إسقاطه الجانبي يكوّن كلمة "المستقبل"؛ لتختتم عبارات البيعة خلال الفيلم برسالته الأعم والأهم: "نبايعكم على المستقبل".

استغرق العمل على إنتاج الفيلم سنة كاملة بفكر وإشراف فريق دله الإبداعي والتسويقي، تخللته تحديات فترة حظر COVID-19 ومع ذلك تم إنتاجه على أعلى المعايير العالمية، وأشرف فريق الإنتاج من دول عدة على تصوير مشاهده في مناطق عدة في المملكة، وتم المونتاج في دبلن بوساطة شركة Windmill Lane العالمية، كما تم تسجيل أوركسترا الفيلم في استوديوهات 1908 Scoring Studios في لوس أنجلوس لتحمل روح أغنية "بلادي بلادي منار الهدى" التي اتخذتها "دله البركة" كأيقونة صوتية لحملات اليوم الوطني، ولكن بتوزيع وإخراج عصري ومتجدّد يتماشى مع إنجازات الوطن ورؤيته العظيمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دله البركة" تجسّد رسالة المبايعة على لسان أبناء الوطن في فيلم
سبق

أصدرت مجموعة دله البركة -كعاداتها كل عام- فيلماً احتفالياً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، يحمل رسائل انتماء، تليق بعيد الوطن التسعين، وبالطفرة النهضوية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

ينسج الفيلم رسائل مسجّلة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تؤكّد استمرار رؤية القيادة لرفاهية المواطن ورفعة الوطن في المجالات كافة، وعلى رأسها إعمار المملكة والارتقاء بها وبجودة الحياة فيها لتنافس الدول المتقدمة، وإبراز نهضتها الحضارية والعمرانية والتقنية والصناعية والعلمية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى قفزات الصناعات الدفاعية والحربية، وإبراز المكانة العالمية التي تحظى بها المملكة بثقليها السياسي والاقتصادي، ومكانتها كقلب العالم الإسلامي وحاضنة أطهر بقاع الأرض.

تتنقل مشاهد الفيلم كإسقاطات على كتل مسطحة معلقة في الفراغ؛ كل منها يظهر أحد المشاريع النهضوية العملاقة التي انطلقت في السنوات القليلة الماضية تأكيداً لعبارات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ومع كل عبارة تظهر رسالة المبايعة على لسان أبناء الوطن: مبايعة على إعمار المملكة ونهضتها وتطويرها وفداء أرضها وسمائها وتحقيق رؤيتها الطموحة وخدمة ضيوف الرحمن.

يختم الفيلم بعبارة سمو ولي العهد، التي تؤكّد أن المكون الأهم في الوطن هو شعبه الجبار العظيم، مع إسقاطات لأبناء وبنات الوطن بمختلف أطيافهم على الكتل التي يمر من خلالها المشهد؛ لنكتشف أن كل تلك الكتل والمسطحات التي مررنا بها خلال الفيلم كانت تكويناً فنياً مجسّماً يجسّد صورة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ثم يدور المشهد حول المجسّم؛ لنكتشف مرة أخرى أن إسقاطه الجانبي يكوّن كلمة "المستقبل"؛ لتختتم عبارات البيعة خلال الفيلم برسالته الأعم والأهم: "نبايعكم على المستقبل".

استغرق العمل على إنتاج الفيلم سنة كاملة بفكر وإشراف فريق دله الإبداعي والتسويقي، تخللته تحديات فترة حظر COVID-19 ومع ذلك تم إنتاجه على أعلى المعايير العالمية، وأشرف فريق الإنتاج من دول عدة على تصوير مشاهده في مناطق عدة في المملكة، وتم المونتاج في دبلن بوساطة شركة Windmill Lane العالمية، كما تم تسجيل أوركسترا الفيلم في استوديوهات 1908 Scoring Studios في لوس أنجلوس لتحمل روح أغنية "بلادي بلادي منار الهدى" التي اتخذتها "دله البركة" كأيقونة صوتية لحملات اليوم الوطني، ولكن بتوزيع وإخراج عصري ومتجدّد يتماشى مع إنجازات الوطن ورؤيته العظيمة.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:35 PM

"دله البركة" تجسّد رسالة المبايعة على لسان أبناء الوطن في فيلم

تحت شعار "نبايعكم على المستقبل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت مجموعة دله البركة -كعاداتها كل عام- فيلماً احتفالياً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، يحمل رسائل انتماء، تليق بعيد الوطن التسعين، وبالطفرة النهضوية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

ينسج الفيلم رسائل مسجّلة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تؤكّد استمرار رؤية القيادة لرفاهية المواطن ورفعة الوطن في المجالات كافة، وعلى رأسها إعمار المملكة والارتقاء بها وبجودة الحياة فيها لتنافس الدول المتقدمة، وإبراز نهضتها الحضارية والعمرانية والتقنية والصناعية والعلمية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى قفزات الصناعات الدفاعية والحربية، وإبراز المكانة العالمية التي تحظى بها المملكة بثقليها السياسي والاقتصادي، ومكانتها كقلب العالم الإسلامي وحاضنة أطهر بقاع الأرض.

تتنقل مشاهد الفيلم كإسقاطات على كتل مسطحة معلقة في الفراغ؛ كل منها يظهر أحد المشاريع النهضوية العملاقة التي انطلقت في السنوات القليلة الماضية تأكيداً لعبارات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ومع كل عبارة تظهر رسالة المبايعة على لسان أبناء الوطن: مبايعة على إعمار المملكة ونهضتها وتطويرها وفداء أرضها وسمائها وتحقيق رؤيتها الطموحة وخدمة ضيوف الرحمن.

يختم الفيلم بعبارة سمو ولي العهد، التي تؤكّد أن المكون الأهم في الوطن هو شعبه الجبار العظيم، مع إسقاطات لأبناء وبنات الوطن بمختلف أطيافهم على الكتل التي يمر من خلالها المشهد؛ لنكتشف أن كل تلك الكتل والمسطحات التي مررنا بها خلال الفيلم كانت تكويناً فنياً مجسّماً يجسّد صورة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ثم يدور المشهد حول المجسّم؛ لنكتشف مرة أخرى أن إسقاطه الجانبي يكوّن كلمة "المستقبل"؛ لتختتم عبارات البيعة خلال الفيلم برسالته الأعم والأهم: "نبايعكم على المستقبل".

استغرق العمل على إنتاج الفيلم سنة كاملة بفكر وإشراف فريق دله الإبداعي والتسويقي، تخللته تحديات فترة حظر COVID-19 ومع ذلك تم إنتاجه على أعلى المعايير العالمية، وأشرف فريق الإنتاج من دول عدة على تصوير مشاهده في مناطق عدة في المملكة، وتم المونتاج في دبلن بوساطة شركة Windmill Lane العالمية، كما تم تسجيل أوركسترا الفيلم في استوديوهات 1908 Scoring Studios في لوس أنجلوس لتحمل روح أغنية "بلادي بلادي منار الهدى" التي اتخذتها "دله البركة" كأيقونة صوتية لحملات اليوم الوطني، ولكن بتوزيع وإخراج عصري ومتجدّد يتماشى مع إنجازات الوطن ورؤيته العظيمة.

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