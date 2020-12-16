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"السبيعي" يُتوَّج بكأس النادي فئة "الحمر" في مهرجان الإبل

الحدث انطلق في الأول من ديسمبر ويستمر حتى 14 يناير

حقق ماجد بن ناصر بن غنيم السبيعي المركز الأول في كأس النادي "إنتاج" فئة الحمر، التي أقيمت اليوم في ثاني منافسات كأس النادي "إنتاج" ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الحالي ويستمر حتى 14 يناير المقبل.

وجاء سعد بن محمد السبيعي في المركز الثاني، فيما حافظ ملفي بن بطيحان السبيعي على المركز الثالث الذي حققه في النسخة الماضية، وحل سلمان بن سعد السبيعي في المركز الرابع، ونايف بن سعود العجمي في المركز الخامس، وعبدالله بن هادي الهاجري في المركز السادس، ومقعد بن محمد الدوسري في المركز السابع، ومزيد بن مطلق المطيري في المركز الثامن، وشويمان بن فهد الحربي في المركز التاسع، وفهد بن مشعان العتيبي في المركز العاشر.

وتتواصل منافسات كأس النادي (إنتاج) غداً الخميس بإقامة التحكيم النهائي لفئة الصفر، التي يتنافس فيها 13 متأهلاً، ويتوقع أن يأتي هذا الشوط مثيراً من خلال مشاركة حامل اللقب في النسخة الماضية دبيان معيض السبيعي، وصاحب المركز الثاني تركي محمد السبيعي إلى جانب كل من بخيت مانع الدوسري، وتركي بنيدر الشمري، وحرقان فهيد الشوية، وزعل فهيد الديحاني، وضيف الله جحيلان المطيري، وطلال علي آل صالح، وعبدالله بن عبدالعزيز السلطان، ومحمد بن ناصر العجمي، ومحيميد مفلح النفيعي، ومشرف فهد الرشيدي، وناصر علي العجمي.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السبيعي" يُتوَّج بكأس النادي فئة "الحمر" في مهرجان الإبل
سبق

حقق ماجد بن ناصر بن غنيم السبيعي المركز الأول في كأس النادي "إنتاج" فئة الحمر، التي أقيمت اليوم في ثاني منافسات كأس النادي "إنتاج" ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الحالي ويستمر حتى 14 يناير المقبل.

وجاء سعد بن محمد السبيعي في المركز الثاني، فيما حافظ ملفي بن بطيحان السبيعي على المركز الثالث الذي حققه في النسخة الماضية، وحل سلمان بن سعد السبيعي في المركز الرابع، ونايف بن سعود العجمي في المركز الخامس، وعبدالله بن هادي الهاجري في المركز السادس، ومقعد بن محمد الدوسري في المركز السابع، ومزيد بن مطلق المطيري في المركز الثامن، وشويمان بن فهد الحربي في المركز التاسع، وفهد بن مشعان العتيبي في المركز العاشر.

وتتواصل منافسات كأس النادي (إنتاج) غداً الخميس بإقامة التحكيم النهائي لفئة الصفر، التي يتنافس فيها 13 متأهلاً، ويتوقع أن يأتي هذا الشوط مثيراً من خلال مشاركة حامل اللقب في النسخة الماضية دبيان معيض السبيعي، وصاحب المركز الثاني تركي محمد السبيعي إلى جانب كل من بخيت مانع الدوسري، وتركي بنيدر الشمري، وحرقان فهيد الشوية، وزعل فهيد الديحاني، وضيف الله جحيلان المطيري، وطلال علي آل صالح، وعبدالله بن عبدالعزيز السلطان، ومحمد بن ناصر العجمي، ومحيميد مفلح النفيعي، ومشرف فهد الرشيدي، وناصر علي العجمي.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
05:26 PM

"السبيعي" يُتوَّج بكأس النادي فئة "الحمر" في مهرجان الإبل

الحدث انطلق في الأول من ديسمبر ويستمر حتى 14 يناير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق ماجد بن ناصر بن غنيم السبيعي المركز الأول في كأس النادي "إنتاج" فئة الحمر، التي أقيمت اليوم في ثاني منافسات كأس النادي "إنتاج" ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الحالي ويستمر حتى 14 يناير المقبل.

وجاء سعد بن محمد السبيعي في المركز الثاني، فيما حافظ ملفي بن بطيحان السبيعي على المركز الثالث الذي حققه في النسخة الماضية، وحل سلمان بن سعد السبيعي في المركز الرابع، ونايف بن سعود العجمي في المركز الخامس، وعبدالله بن هادي الهاجري في المركز السادس، ومقعد بن محمد الدوسري في المركز السابع، ومزيد بن مطلق المطيري في المركز الثامن، وشويمان بن فهد الحربي في المركز التاسع، وفهد بن مشعان العتيبي في المركز العاشر.

وتتواصل منافسات كأس النادي (إنتاج) غداً الخميس بإقامة التحكيم النهائي لفئة الصفر، التي يتنافس فيها 13 متأهلاً، ويتوقع أن يأتي هذا الشوط مثيراً من خلال مشاركة حامل اللقب في النسخة الماضية دبيان معيض السبيعي، وصاحب المركز الثاني تركي محمد السبيعي إلى جانب كل من بخيت مانع الدوسري، وتركي بنيدر الشمري، وحرقان فهيد الشوية، وزعل فهيد الديحاني، وضيف الله جحيلان المطيري، وطلال علي آل صالح، وعبدالله بن عبدالعزيز السلطان، ومحمد بن ناصر العجمي، ومحيميد مفلح النفيعي، ومشرف فهد الرشيدي، وناصر علي العجمي.

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