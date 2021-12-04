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برامج ومبادرات.. فعاليات المشروع الكشفي الوطني التطوعي تتهيأ للانطلاق

تبدأ غدًا وتستمر حتى 5 شعبان.. و"الفهد": تضم تكريم العاملين بشتى المجالات

تبدأ جمعية الكشافة العربية السعودية، غدًا الأحد، فعاليات المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي، الذي تُقيمه متوافقًا مع الاحتفاء باليوم العالمي والسعودي للتطوع.

ودعت الجمعية مختلف قطاعاتها الكشفية إلى توظيف البرامج والأنشطة الكشفية واستثمارها للإسهام في تفعيل المشروع انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لزيادة عدد المتطوعين، وتطوير العمل التطوعي في شتى المجالات.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الجمعية تُقيم هذا المشروع الذي يستمر حتى الخامس من شهر شعبان القادم بهدف تعزيز ونشر ثقافة التطوع وإبراز دور الكشافة في هذا المجال تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ولتكريم وشكر العاملين في مجال العمل التطوعي في شتى المجالات.

وأفاد مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد آل عثوان، بأن الجمعية حددت مجموعة من الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تكريم المتطوعين وإبراز جهودهم، والتوعية والتثقيف بالعمل التطوعي وأهميته ومجالاته، ورفع الوعي بقضايا المجتمع ومتغيراته، وتقديم خدمات تطوعية من خلال مساندة الجهات الحكومية والأهلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برامج ومبادرات.. فعاليات المشروع الكشفي الوطني التطوعي تتهيأ للانطلاق
سبق

تبدأ جمعية الكشافة العربية السعودية، غدًا الأحد، فعاليات المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي، الذي تُقيمه متوافقًا مع الاحتفاء باليوم العالمي والسعودي للتطوع.

ودعت الجمعية مختلف قطاعاتها الكشفية إلى توظيف البرامج والأنشطة الكشفية واستثمارها للإسهام في تفعيل المشروع انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لزيادة عدد المتطوعين، وتطوير العمل التطوعي في شتى المجالات.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الجمعية تُقيم هذا المشروع الذي يستمر حتى الخامس من شهر شعبان القادم بهدف تعزيز ونشر ثقافة التطوع وإبراز دور الكشافة في هذا المجال تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ولتكريم وشكر العاملين في مجال العمل التطوعي في شتى المجالات.

وأفاد مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد آل عثوان، بأن الجمعية حددت مجموعة من الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تكريم المتطوعين وإبراز جهودهم، والتوعية والتثقيف بالعمل التطوعي وأهميته ومجالاته، ورفع الوعي بقضايا المجتمع ومتغيراته، وتقديم خدمات تطوعية من خلال مساندة الجهات الحكومية والأهلية.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
12:42 PM

برامج ومبادرات.. فعاليات المشروع الكشفي الوطني التطوعي تتهيأ للانطلاق

تبدأ غدًا وتستمر حتى 5 شعبان.. و"الفهد": تضم تكريم العاملين بشتى المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ جمعية الكشافة العربية السعودية، غدًا الأحد، فعاليات المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي، الذي تُقيمه متوافقًا مع الاحتفاء باليوم العالمي والسعودي للتطوع.

ودعت الجمعية مختلف قطاعاتها الكشفية إلى توظيف البرامج والأنشطة الكشفية واستثمارها للإسهام في تفعيل المشروع انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لزيادة عدد المتطوعين، وتطوير العمل التطوعي في شتى المجالات.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الجمعية تُقيم هذا المشروع الذي يستمر حتى الخامس من شهر شعبان القادم بهدف تعزيز ونشر ثقافة التطوع وإبراز دور الكشافة في هذا المجال تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ولتكريم وشكر العاملين في مجال العمل التطوعي في شتى المجالات.

وأفاد مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد آل عثوان، بأن الجمعية حددت مجموعة من الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تكريم المتطوعين وإبراز جهودهم، والتوعية والتثقيف بالعمل التطوعي وأهميته ومجالاته، ورفع الوعي بقضايا المجتمع ومتغيراته، وتقديم خدمات تطوعية من خلال مساندة الجهات الحكومية والأهلية.

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