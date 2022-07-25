"هيئة معروف" الرياض تقوم بجولات ميدانية في الأسواق والمهرجانات بالصيف

"الحسين": التركيز على النصح بالحكمة والرفق واللين والعمل

تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، بجولات ميدانية في الأسواق والمهرجانات، ضمن خطتها لموسم الإجازة الصيفية لهذا العام 1440هـ.

وقال المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، إن خطة عمل أعضاء الهيئة بالمنطقة هذه الأيام تشمل تغطية الأسواق والمجمعات التجارية، والمهرجانات والفعاليات الموسمية بمدينة الرياض، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن الأعضاء الميدانيين يركزون دائمًا على النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين والعمل، جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله -.