"عبدالله آل قليل" إلى رتبة "ملازم أول"

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية عبدالله بن يحيى آل قليل البشري، إلى رتبته الجديدة "ملازم أول".

وأعرب الملازم أول "آل قليل" عن سعادته بهذه الترقية، معتبرًا إياها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.