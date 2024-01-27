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"التحالف" يدمّر 22 آلية للحوثيين ويقضي على 160 عنصرًا منهم

نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز آخر 24 ساعة

‬قال تحالف دعم الشرعية، اليوم، إنه نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف أن الاستهدافات بمأرب والبيضاء وتعز دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت 160 عنصراً.

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"التحالف" يدمّر 22 آلية للحوثيين ويقضي على 160 عنصرًا منهم
سبق

‬قال تحالف دعم الشرعية، اليوم، إنه نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف أن الاستهدافات بمأرب والبيضاء وتعز دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت 160 عنصراً.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
04:06 PM
اخر تعديل
27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
02:49 AM

"التحالف" يدمّر 22 آلية للحوثيين ويقضي على 160 عنصرًا منهم

نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز آخر 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,259

‬قال تحالف دعم الشرعية، اليوم، إنه نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف أن الاستهدافات بمأرب والبيضاء وتعز دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت 160 عنصراً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

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