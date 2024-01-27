"التحالف" يدمّر 22 آلية للحوثيين ويقضي على 160 عنصرًا منهم

قال تحالف دعم الشرعية، اليوم، إنه نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف أن الاستهدافات بمأرب والبيضاء وتعز دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت 160 عنصراً.
قال تحالف دعم الشرعية، اليوم، إنه نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف أن الاستهدافات بمأرب والبيضاء وتعز دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت 160 عنصراً.
قال تحالف دعم الشرعية، اليوم، إنه نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف أن الاستهدافات بمأرب والبيضاء وتعز دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت 160 عنصراً.
قال تحالف دعم الشرعية، اليوم، إنه نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف أن الاستهدافات بمأرب والبيضاء وتعز دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت 160 عنصراً.