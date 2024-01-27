‬قال تحالف دعم الشرعية، اليوم، إنه نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة.

"التحالف" يدمّر 22 آلية للحوثيين ويقضي على 160 عنصرًا منهم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-26 ‬قال تحالف دعم الشرعية، اليوم، إنه نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة. وكشف التحالف أن الاستهدافات بمأرب والبيضاء وتعز دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت 160 عنصراً.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443 04:06 PM

اخر تعديل 27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 02:49 AM

"التحالف" يدمّر 22 آلية للحوثيين ويقضي على 160 عنصرًا منهم نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز آخر 24 ساعة





A A A





2 مشاركة

‬قال تحالف دعم الشرعية، اليوم، إنه نفّذ 31 استهدافًا ضد المليشيا بمأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف أن الاستهدافات بمأرب والبيضاء وتعز دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت 160 عنصراً.