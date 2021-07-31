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شاهد.. "مسرح مراوة" بالباحة الأكبر والأجمل من نوعه في السعودية

يخدم احتياجات المنطقة وفعالياتها المختلفة ويعزز من هويتها العمرانية

يُعتبر مشروع المسرح المكشوف بالقرية التراثية في مراوة بمدينة الباحة الأكبر مساحة والأجمل شكلاً على مستوى السعودية، ويمثل أيقونة معمارية كبيرة فريدة من نوعها.

ويعد المسرح المكشوف ومرافقه الملحقة به مركزًا فنيًّا وثقافيًّا وسياحيًّا جاذبًا، ومَعْلمًا عمرانيًّا بارزًا في منطقة الباحة؛ إذ يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في الجانب الترفيهي والثقافي والفني.

ويخدم المسرح احتياجات المنطقة وفعالياتها المختلفة، ويعزز من هويتها العمرانية.

وقد احتضن مسرح مراوة العديد من الفعاليات الوطنية والترفيهية والغنائية، كان آخرها الحفلة الفنية التي أحياها ليلة البارحة فنان العرب محمد عبده.

وأوضح أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن أمانة منطقة الباحة أنشأت هذا المعلم المعماري الضخم من أجل مواكبة رؤية السعودية ٢٠٣٠، واستشعارًا لأهمية المنطقة كوجهة سياحية رئيسية على مستوى الوطن لإيجاد موقع مناسب ومهيأ لإقامة الفعاليات الكبرى في المنطقة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الثقافة والترفيه ضمن ‫رؤية السعودية الطموحة.

وأضاف الدكتور السواط بأن المسرح المكشوف تم تصميمه وتنفيذه بمبلغ إجمالي يصل إلى (52) مليون ريال على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع، ويقع بجوار طريق الملك عبدالعزيز الإقليمي القادم من الطائف شمالاً، ويعبر منطقة الباحة وصولاً إلى منطقة عسير جنوبًا. ويتسع المدرج المكشوف لأكثر من 5000 شخص، إضافة إلى وجود منصة ملكية، تتسع لـ300 شخص، وقاعات كبرى مجهزة لكبار الشخصيات، ومواقف سيارات تستوعب أكثر من 1000 سيارة، وخدمات ومرافق.

وأشار إلى أن المسرح يتضمن كذلك منصة مسرحية، خلفيتها عبارة عن ثلاثة مبانٍ مغطاة بالحجر المحلي، ومكونة من ثلاثة طوابق مخصصة للعارضين، إضافة إلى أنه تم تحسين وتجميل مدخل المسرح والمواقع المحيطة بالمسرح.

وقد رُوعي في تصميم المسرح تحقيق قيم الإبداع والجمال المعماري، واحترام الطبيعة الجبلية المتدرجة للموقع، وعكس الهوية التراثية للمنطقة، مع توظيف التشكيل الحجري من المواد المتوافرة محليًّا في تصميم وتنفيذ عناصر وواجهات المسرح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مسرح مراوة" بالباحة الأكبر والأجمل من نوعه في السعودية
سبق

يُعتبر مشروع المسرح المكشوف بالقرية التراثية في مراوة بمدينة الباحة الأكبر مساحة والأجمل شكلاً على مستوى السعودية، ويمثل أيقونة معمارية كبيرة فريدة من نوعها.

ويعد المسرح المكشوف ومرافقه الملحقة به مركزًا فنيًّا وثقافيًّا وسياحيًّا جاذبًا، ومَعْلمًا عمرانيًّا بارزًا في منطقة الباحة؛ إذ يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في الجانب الترفيهي والثقافي والفني.

ويخدم المسرح احتياجات المنطقة وفعالياتها المختلفة، ويعزز من هويتها العمرانية.

وقد احتضن مسرح مراوة العديد من الفعاليات الوطنية والترفيهية والغنائية، كان آخرها الحفلة الفنية التي أحياها ليلة البارحة فنان العرب محمد عبده.

وأوضح أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن أمانة منطقة الباحة أنشأت هذا المعلم المعماري الضخم من أجل مواكبة رؤية السعودية ٢٠٣٠، واستشعارًا لأهمية المنطقة كوجهة سياحية رئيسية على مستوى الوطن لإيجاد موقع مناسب ومهيأ لإقامة الفعاليات الكبرى في المنطقة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الثقافة والترفيه ضمن ‫رؤية السعودية الطموحة.

وأضاف الدكتور السواط بأن المسرح المكشوف تم تصميمه وتنفيذه بمبلغ إجمالي يصل إلى (52) مليون ريال على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع، ويقع بجوار طريق الملك عبدالعزيز الإقليمي القادم من الطائف شمالاً، ويعبر منطقة الباحة وصولاً إلى منطقة عسير جنوبًا. ويتسع المدرج المكشوف لأكثر من 5000 شخص، إضافة إلى وجود منصة ملكية، تتسع لـ300 شخص، وقاعات كبرى مجهزة لكبار الشخصيات، ومواقف سيارات تستوعب أكثر من 1000 سيارة، وخدمات ومرافق.

وأشار إلى أن المسرح يتضمن كذلك منصة مسرحية، خلفيتها عبارة عن ثلاثة مبانٍ مغطاة بالحجر المحلي، ومكونة من ثلاثة طوابق مخصصة للعارضين، إضافة إلى أنه تم تحسين وتجميل مدخل المسرح والمواقع المحيطة بالمسرح.

وقد رُوعي في تصميم المسرح تحقيق قيم الإبداع والجمال المعماري، واحترام الطبيعة الجبلية المتدرجة للموقع، وعكس الهوية التراثية للمنطقة، مع توظيف التشكيل الحجري من المواد المتوافرة محليًّا في تصميم وتنفيذ عناصر وواجهات المسرح.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
08:29 PM

شاهد.. "مسرح مراوة" بالباحة الأكبر والأجمل من نوعه في السعودية

يخدم احتياجات المنطقة وفعالياتها المختلفة ويعزز من هويتها العمرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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يُعتبر مشروع المسرح المكشوف بالقرية التراثية في مراوة بمدينة الباحة الأكبر مساحة والأجمل شكلاً على مستوى السعودية، ويمثل أيقونة معمارية كبيرة فريدة من نوعها.

ويعد المسرح المكشوف ومرافقه الملحقة به مركزًا فنيًّا وثقافيًّا وسياحيًّا جاذبًا، ومَعْلمًا عمرانيًّا بارزًا في منطقة الباحة؛ إذ يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في الجانب الترفيهي والثقافي والفني.

ويخدم المسرح احتياجات المنطقة وفعالياتها المختلفة، ويعزز من هويتها العمرانية.

وقد احتضن مسرح مراوة العديد من الفعاليات الوطنية والترفيهية والغنائية، كان آخرها الحفلة الفنية التي أحياها ليلة البارحة فنان العرب محمد عبده.

وأوضح أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن أمانة منطقة الباحة أنشأت هذا المعلم المعماري الضخم من أجل مواكبة رؤية السعودية ٢٠٣٠، واستشعارًا لأهمية المنطقة كوجهة سياحية رئيسية على مستوى الوطن لإيجاد موقع مناسب ومهيأ لإقامة الفعاليات الكبرى في المنطقة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الثقافة والترفيه ضمن ‫رؤية السعودية الطموحة.

وأضاف الدكتور السواط بأن المسرح المكشوف تم تصميمه وتنفيذه بمبلغ إجمالي يصل إلى (52) مليون ريال على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع، ويقع بجوار طريق الملك عبدالعزيز الإقليمي القادم من الطائف شمالاً، ويعبر منطقة الباحة وصولاً إلى منطقة عسير جنوبًا. ويتسع المدرج المكشوف لأكثر من 5000 شخص، إضافة إلى وجود منصة ملكية، تتسع لـ300 شخص، وقاعات كبرى مجهزة لكبار الشخصيات، ومواقف سيارات تستوعب أكثر من 1000 سيارة، وخدمات ومرافق.

وأشار إلى أن المسرح يتضمن كذلك منصة مسرحية، خلفيتها عبارة عن ثلاثة مبانٍ مغطاة بالحجر المحلي، ومكونة من ثلاثة طوابق مخصصة للعارضين، إضافة إلى أنه تم تحسين وتجميل مدخل المسرح والمواقع المحيطة بالمسرح.

وقد رُوعي في تصميم المسرح تحقيق قيم الإبداع والجمال المعماري، واحترام الطبيعة الجبلية المتدرجة للموقع، وعكس الهوية التراثية للمنطقة، مع توظيف التشكيل الحجري من المواد المتوافرة محليًّا في تصميم وتنفيذ عناصر وواجهات المسرح.

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