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"الطائي" يقلبها على "الفيصلي" بثلاثية ويبتعد عن المراكز الأخيرة

الجماهير أكدت شعار "الأحد لا يبقى أحد"

وسط مساندة جماهيرية كبيرة نجح فريق الطائي في الابتعاد قليلًا عن المراكز الأخيرة في جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عقب الفوز على الفيصلي.

وانتهت المباراة التي جمعت الطائي بالفيصلي بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الجولة 14 التي جمعتهما عصر اليوم.

البداية كانت للفيصلي عن طريق المحترف جوليو تفاريس في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل للطائي اللاعب موسونا في الدقيقة 65، ثم يضيف اللاعب عبد العزيز الحرابي الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يعاود موسونا التسجيل ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة "90+5".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الطائي للنقطة رقم 16، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 15.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الطائي" يقلبها على "الفيصلي" بثلاثية ويبتعد عن المراكز الأخيرة
سبق

وسط مساندة جماهيرية كبيرة نجح فريق الطائي في الابتعاد قليلًا عن المراكز الأخيرة في جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عقب الفوز على الفيصلي.

وانتهت المباراة التي جمعت الطائي بالفيصلي بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الجولة 14 التي جمعتهما عصر اليوم.

البداية كانت للفيصلي عن طريق المحترف جوليو تفاريس في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل للطائي اللاعب موسونا في الدقيقة 65، ثم يضيف اللاعب عبد العزيز الحرابي الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يعاود موسونا التسجيل ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة "90+5".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الطائي للنقطة رقم 16، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 15.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
06:15 PM

"الطائي" يقلبها على "الفيصلي" بثلاثية ويبتعد عن المراكز الأخيرة

الجماهير أكدت شعار "الأحد لا يبقى أحد"

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محمد السيّد - الرياض
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وسط مساندة جماهيرية كبيرة نجح فريق الطائي في الابتعاد قليلًا عن المراكز الأخيرة في جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عقب الفوز على الفيصلي.

وانتهت المباراة التي جمعت الطائي بالفيصلي بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الجولة 14 التي جمعتهما عصر اليوم.

البداية كانت للفيصلي عن طريق المحترف جوليو تفاريس في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل للطائي اللاعب موسونا في الدقيقة 65، ثم يضيف اللاعب عبد العزيز الحرابي الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يعاود موسونا التسجيل ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة "90+5".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الطائي للنقطة رقم 16، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 15.

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