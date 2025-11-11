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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين

أعرب عن خالص عزائه في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لجلالته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبّر ملك مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه لهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجزل له الأجر على مواساته في الفقيد.

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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لجلالته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبّر ملك مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه لهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجزل له الأجر على مواساته في الفقيد.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
04:16 PM

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين

أعرب عن خالص عزائه في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
1
1,950

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لجلالته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبّر ملك مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه لهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجزل له الأجر على مواساته في الفقيد.

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