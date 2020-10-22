برعاية ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تختتم أعمالها بحزمة من المبادرات والشراكات الدولية

كرمت الفائزين في "تحدي نيوم" و"آرتاثون الذكاء الاصطناعي" بجوائز تجاوزت قيمتها المليون ريال

اختتمت اليوم أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" وبتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وخلال أعمال القمة العالمية ألقيت كلمة سمو ولي العهد ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أكد فيها أن عام 2020 يعد عاماً استثنائياً لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي يشهد فيه تشكّل حالة عالمية جديدة تعيد تعريف أساليب الحياة والأعمال والتعلّم.

وشاهد أحداث القمة العالمية التي استمرت يومين، أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون مشاهد للبث المباشر للقمة، بواسطة قنوات البث المباشر المختلفة المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمنت القمة 30 جلسة شارك فيها ما يقارب 60 متحدثاً من وزراء، وقادة لكياناتٍ عالمية، وأكاديميين، ومستثمرين، ورواد أعمال من 20 دولة.

وهدفت القمة إلى إيجاد وجهة عالمية لفعاليات الذكاء الاصطناعي وهي العاصمة الرياض، حيث ستعقد القمة سنوياً لمناقشة واقع ومستقبل وقضايا الذكاء الاصطناعي، وتسلط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات في هذا المجال.

وناقشت القمة ضمن أجندتها، دور الذكاء الاصطناعي في بناء الحياة والمستقبل، وسبل التحول إلى العصر الجديد الذي يتسم بالتغير السريع. ووعدت القمة برسم مستقبل الذكاء الاصطناعي بشكلٍ جماعي ودون استثناءات، حيث دشنت المملكة فرص تعاون دولية مع شركاء عالميين لتمكين هذا الوعد، وإطلاق القوة الكامنة للذكاء الاصطناعي من أجل البشرية.

وأطلقت المملكة خلال اليوم الأول من القمة، الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نُسدي"، برؤية طموحة لجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعاً ملموساً. وتتطلع الإستراتيجية إلى القيام بدورٍ محوريٍ في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والعالمي.

ووقعت المملكة خلال انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي ثلاث اتفاقيات إستراتيجية مع شركات IBM، وعلي بابا، وهواوي، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات لوضع إطارٍ عالميٍ يدعم التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. وعملت المملكة ممثلة بـ"سدايا" مع البنك الدولي على مبادرة مشتركة في سياق سعي المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلدان النامية، وتمكينها من تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى محركاتٍ للتنمية الاقتصادية. إضافة إلى استضافة جلسة استشارية خاصة بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء هيئة استشارية بشأن التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، لمعالجة القضايا حول الاندماج، والتنسيق وبناء القدرات.

وفي ختام القمة جرى الإعلان عن الفائزين في كل من "تحدي نيوم" و"آرتاثون الذكاء الاصطناعي" كأحد مسارات القمة، وتسلم الفائزين جوائز تجاوزت قيمتها المليون ريال سعودي. حيث تم تكريمهم، بمشاركة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي على هامش استضافة المملكة لقمة العشرين، وفي إطار سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على دور "سدايا" في القيادة الإستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.