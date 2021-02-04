أعلنت شركة لجام، المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، إغلاق أندية وقت اللياقة "فتنس تايم" ابتداء من غد الجمعة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، حرصًا على سلامة وصحة مشتركيها، وأوضحت الشركة أن ذلك جاء بناءً على توجيهات وزارة الرياضة، مشيرة إلى أن الإغلاق لن يؤثر على رصيد المشتركين؛ حيث سيتم تعويضهم بمدة الإغلاق. وأكدت الشركة أنه ستنطلق من يوم الأحد القادم حصص تدريبية لياقية (يومياً) للمشتركين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام" لوقت اللياقة، فيما سيبدأ البث المباشر للحصص التدريبية (للرجال والسيدات) خلال الأسبوع المقبل.

وقت اللياقة تطلق تدريباتها "عن بُعد" حرصًا على سلامة مشتركيها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-04 أعلنت شركة لجام، المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، إغلاق أندية وقت اللياقة "فتنس تايم" ابتداء من غد الجمعة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، حرصًا على سلامة وصحة مشتركيها،



وأوضحت الشركة أن ذلك جاء بناءً على توجيهات وزارة الرياضة، مشيرة إلى أن الإغلاق لن يؤثر على رصيد المشتركين؛ حيث سيتم تعويضهم بمدة الإغلاق.



وأكدت الشركة أنه ستنطلق من يوم الأحد القادم حصص تدريبية لياقية (يومياً) للمشتركين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام" لوقت اللياقة، فيما سيبدأ البث المباشر للحصص التدريبية (للرجال والسيدات) خلال الأسبوع المقبل.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442 07:25 PM

وقت اللياقة تطلق تدريباتها "عن بُعد" حرصًا على سلامة مشتركيها حصص لياقية يومياً للمشتركين عبر موقع التواصل الاجتماعي





A A A





2 مشاركة

أعلنت شركة لجام، المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، إغلاق أندية وقت اللياقة "فتنس تايم" ابتداء من غد الجمعة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، حرصًا على سلامة وصحة مشتركيها،



وأوضحت الشركة أن ذلك جاء بناءً على توجيهات وزارة الرياضة، مشيرة إلى أن الإغلاق لن يؤثر على رصيد المشتركين؛ حيث سيتم تعويضهم بمدة الإغلاق.



وأكدت الشركة أنه ستنطلق من يوم الأحد القادم حصص تدريبية لياقية (يومياً) للمشتركين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام" لوقت اللياقة، فيما سيبدأ البث المباشر للحصص التدريبية (للرجال والسيدات) خلال الأسبوع المقبل.