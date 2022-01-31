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"القاسم" أول وكيلة للشؤون الإسلامية.. دكتوراه في التخطيط والحوكمة.. هنا مسيرتها المهنية

خبيرة ومُحكِّمة ومدرِّبة ولها مشاركات مجتمعية وحضرت دورات وندوات عدة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا إداريًّا، يقضي بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام. وتُعد أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة، وذلك في نقلة نوعية لتمكين المرأة من العمل بقطاعات الشؤون الإسلامية.

يُذكر أن الدكتورة ليلى القاسم لديها سيرة علمية عملية، وخبرة إدارية متنوعة؛ فهي مديرة إدارة الحوكمة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من 1443هـ، وعملت في وزارة التعليم متعاونة مع المركز الوطني للقياس وهيئة تقويم التعليم والتدريب 1435-1440هـ، وعملت محاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع، وهي متخصصة في الحوكمة "حوكمة التعليم القطاع العام"، وخبيرة في التخطيط الاستراتيجي، وخبيرة في أنظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية.

وهي مُحكِّمة للأولمبياد الوطني للأبحاث العلمية لطالبات التعليم العام، واختصاصي محترف مؤشرات الأداء، ومقيِّم داخلي معتمد من جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، ومدرِّبة معتمدة في مجالات مهارات في التخطيط، والتنظيم، والقيادة، والإدارة.

وللدكتورة القاسم مشاركات علمية ومجتمعية من خلال عضويتها في العديد من الجمعيات العلمية، وشاركت بالعديد من أوراق العمل في المؤتمرات والندوات المحلية، وأبحاث ودراسات منشورة في المجلات العلمية.

وحضرت القاسم العديد من الحلقات التطبيقية من أكاديمية تطوير القيادات الإدارية من معهد الإدارة العامة (إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، قيادة فِرق العمل، القيادة الاستراتيجية، المراجعة الداخلية، الجوانب القانونية للقرارات الإدارية، إدارة الأزمات وإدارة النزاع).

وحضرت العديد من البرامج التدريبية، منها: "استراتيجية التميز المؤسسي في الأداء" "مقيم داخلي معتمد"، "الثقة المؤسسية"، "التقويم المؤسسي"، "قيادة الجودة"، "التدقيق الداخلي"، "التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الأكاديمية"، "العلاقات الإنسانية في بيئة العمل"، "الأمن السيبراني" و"تضمين قيم المواطنة الرقمية في التعليم".

أما في المجال العلمي فهي حاصلة على درجة الدكتوراه (تخصص الإدارة والتخطيط التربوي)، التخصص الدقيق بالحوكمة، وحاصلة على الماجستير (تخصص إدارة تربوية) من كلية التربية جامعة الملك سعود.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التخطيط التحول الرقمي الحوكمة الخدمة المدنية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القاسم" أول وكيلة للشؤون الإسلامية.. دكتوراه في التخطيط والحوكمة.. هنا مسيرتها المهنية
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا إداريًّا، يقضي بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام. وتُعد أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة، وذلك في نقلة نوعية لتمكين المرأة من العمل بقطاعات الشؤون الإسلامية.

يُذكر أن الدكتورة ليلى القاسم لديها سيرة علمية عملية، وخبرة إدارية متنوعة؛ فهي مديرة إدارة الحوكمة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من 1443هـ، وعملت في وزارة التعليم متعاونة مع المركز الوطني للقياس وهيئة تقويم التعليم والتدريب 1435-1440هـ، وعملت محاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع، وهي متخصصة في الحوكمة "حوكمة التعليم القطاع العام"، وخبيرة في التخطيط الاستراتيجي، وخبيرة في أنظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية.

وهي مُحكِّمة للأولمبياد الوطني للأبحاث العلمية لطالبات التعليم العام، واختصاصي محترف مؤشرات الأداء، ومقيِّم داخلي معتمد من جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، ومدرِّبة معتمدة في مجالات مهارات في التخطيط، والتنظيم، والقيادة، والإدارة.

وللدكتورة القاسم مشاركات علمية ومجتمعية من خلال عضويتها في العديد من الجمعيات العلمية، وشاركت بالعديد من أوراق العمل في المؤتمرات والندوات المحلية، وأبحاث ودراسات منشورة في المجلات العلمية.

وحضرت القاسم العديد من الحلقات التطبيقية من أكاديمية تطوير القيادات الإدارية من معهد الإدارة العامة (إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، قيادة فِرق العمل، القيادة الاستراتيجية، المراجعة الداخلية، الجوانب القانونية للقرارات الإدارية، إدارة الأزمات وإدارة النزاع).

وحضرت العديد من البرامج التدريبية، منها: "استراتيجية التميز المؤسسي في الأداء" "مقيم داخلي معتمد"، "الثقة المؤسسية"، "التقويم المؤسسي"، "قيادة الجودة"، "التدقيق الداخلي"، "التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الأكاديمية"، "العلاقات الإنسانية في بيئة العمل"، "الأمن السيبراني" و"تضمين قيم المواطنة الرقمية في التعليم".

أما في المجال العلمي فهي حاصلة على درجة الدكتوراه (تخصص الإدارة والتخطيط التربوي)، التخصص الدقيق بالحوكمة، وحاصلة على الماجستير (تخصص إدارة تربوية) من كلية التربية جامعة الملك سعود.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:23 AM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:09 AM

"القاسم" أول وكيلة للشؤون الإسلامية.. دكتوراه في التخطيط والحوكمة.. هنا مسيرتها المهنية

خبيرة ومُحكِّمة ومدرِّبة ولها مشاركات مجتمعية وحضرت دورات وندوات عدة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
1
1,267

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا إداريًّا، يقضي بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام. وتُعد أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة، وذلك في نقلة نوعية لتمكين المرأة من العمل بقطاعات الشؤون الإسلامية.

يُذكر أن الدكتورة ليلى القاسم لديها سيرة علمية عملية، وخبرة إدارية متنوعة؛ فهي مديرة إدارة الحوكمة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من 1443هـ، وعملت في وزارة التعليم متعاونة مع المركز الوطني للقياس وهيئة تقويم التعليم والتدريب 1435-1440هـ، وعملت محاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع، وهي متخصصة في الحوكمة "حوكمة التعليم القطاع العام"، وخبيرة في التخطيط الاستراتيجي، وخبيرة في أنظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية.

وهي مُحكِّمة للأولمبياد الوطني للأبحاث العلمية لطالبات التعليم العام، واختصاصي محترف مؤشرات الأداء، ومقيِّم داخلي معتمد من جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، ومدرِّبة معتمدة في مجالات مهارات في التخطيط، والتنظيم، والقيادة، والإدارة.

وللدكتورة القاسم مشاركات علمية ومجتمعية من خلال عضويتها في العديد من الجمعيات العلمية، وشاركت بالعديد من أوراق العمل في المؤتمرات والندوات المحلية، وأبحاث ودراسات منشورة في المجلات العلمية.

وحضرت القاسم العديد من الحلقات التطبيقية من أكاديمية تطوير القيادات الإدارية من معهد الإدارة العامة (إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، قيادة فِرق العمل، القيادة الاستراتيجية، المراجعة الداخلية، الجوانب القانونية للقرارات الإدارية، إدارة الأزمات وإدارة النزاع).

وحضرت العديد من البرامج التدريبية، منها: "استراتيجية التميز المؤسسي في الأداء" "مقيم داخلي معتمد"، "الثقة المؤسسية"، "التقويم المؤسسي"، "قيادة الجودة"، "التدقيق الداخلي"، "التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الأكاديمية"، "العلاقات الإنسانية في بيئة العمل"، "الأمن السيبراني" و"تضمين قيم المواطنة الرقمية في التعليم".

أما في المجال العلمي فهي حاصلة على درجة الدكتوراه (تخصص الإدارة والتخطيط التربوي)، التخصص الدقيق بالحوكمة، وحاصلة على الماجستير (تخصص إدارة تربوية) من كلية التربية جامعة الملك سعود.

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