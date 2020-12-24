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الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت

راح ضحيتها عدد من طلبة مدرسة خاصة

أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الأردنية عمان قرارها القطعي غير القابل للطعن بقضية فاجعة البحر الميت، التي راح ضحيتها عدد من طلبة مدرسة خاصة جراء تعرضهم لحادث سيول قرب البحر الميت.
وحكمت المحكمة بتغريم مدرسة هؤلاء الطلبة الضحايا 200 دينار، مع تحمل تكاليف الرسوم، وأقرت بعدم مسؤولية موظفات التربية، إضافة لبراءة مالك المدرسة.
وكانت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، عقدت في 20 أكتوبر 2020، أولى جلساتها في قضية ضحايا البحر الميت، حين أودت سيول عارمة نتجت عن أمطار غزيرة بحياة تلاميذ أطفال كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة وادي زرقاء-ماعين.
وداهمت سيول عارمة نتيجة أمطار غزيرة منطقة البحر الميت، في 25 أكتوبر 2018، وأودت بحياة 22 شخصًا، جلهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية، وأصيب 43 آخرون.
المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت آنذاك أن السيول جرفت 43 شخصًا، من ضمنهم 37 طالبًا و7 مرافقين، فيما انهار في اليوم التالي للحادثة جسر إسمنتي قرب شاطئ عمّان السياحي في منطقة البحر الميت، وأغلق طريقًا استخدم للوصول إلى موقع عمليات البحث عن المفقودين.

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الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت
سبق

أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الأردنية عمان قرارها القطعي غير القابل للطعن بقضية فاجعة البحر الميت، التي راح ضحيتها عدد من طلبة مدرسة خاصة جراء تعرضهم لحادث سيول قرب البحر الميت.
وحكمت المحكمة بتغريم مدرسة هؤلاء الطلبة الضحايا 200 دينار، مع تحمل تكاليف الرسوم، وأقرت بعدم مسؤولية موظفات التربية، إضافة لبراءة مالك المدرسة.
وكانت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، عقدت في 20 أكتوبر 2020، أولى جلساتها في قضية ضحايا البحر الميت، حين أودت سيول عارمة نتجت عن أمطار غزيرة بحياة تلاميذ أطفال كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة وادي زرقاء-ماعين.
وداهمت سيول عارمة نتيجة أمطار غزيرة منطقة البحر الميت، في 25 أكتوبر 2018، وأودت بحياة 22 شخصًا، جلهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية، وأصيب 43 آخرون.
المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت آنذاك أن السيول جرفت 43 شخصًا، من ضمنهم 37 طالبًا و7 مرافقين، فيما انهار في اليوم التالي للحادثة جسر إسمنتي قرب شاطئ عمّان السياحي في منطقة البحر الميت، وأغلق طريقًا استخدم للوصول إلى موقع عمليات البحث عن المفقودين.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
05:41 PM

الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت

راح ضحيتها عدد من طلبة مدرسة خاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الأردنية عمان قرارها القطعي غير القابل للطعن بقضية فاجعة البحر الميت، التي راح ضحيتها عدد من طلبة مدرسة خاصة جراء تعرضهم لحادث سيول قرب البحر الميت.
وحكمت المحكمة بتغريم مدرسة هؤلاء الطلبة الضحايا 200 دينار، مع تحمل تكاليف الرسوم، وأقرت بعدم مسؤولية موظفات التربية، إضافة لبراءة مالك المدرسة.
وكانت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، عقدت في 20 أكتوبر 2020، أولى جلساتها في قضية ضحايا البحر الميت، حين أودت سيول عارمة نتجت عن أمطار غزيرة بحياة تلاميذ أطفال كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة وادي زرقاء-ماعين.
وداهمت سيول عارمة نتيجة أمطار غزيرة منطقة البحر الميت، في 25 أكتوبر 2018، وأودت بحياة 22 شخصًا، جلهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية، وأصيب 43 آخرون.
المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت آنذاك أن السيول جرفت 43 شخصًا، من ضمنهم 37 طالبًا و7 مرافقين، فيما انهار في اليوم التالي للحادثة جسر إسمنتي قرب شاطئ عمّان السياحي في منطقة البحر الميت، وأغلق طريقًا استخدم للوصول إلى موقع عمليات البحث عن المفقودين.

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