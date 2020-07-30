شاهد.. خادم الحرمين الشريفين أثناء مغادرته المستشفى

نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو لمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، ووقاه من كل مكروه، ومتَّعه بالصحة والعافية.
نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو لمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، ووقاه من كل مكروه، ومتَّعه بالصحة والعافية.
نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو لمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، ووقاه من كل مكروه، ومتَّعه بالصحة والعافية.
نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو لمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، ووقاه من كل مكروه، ومتَّعه بالصحة والعافية.