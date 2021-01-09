حصيلة إصابات "كورونا" في بريطانيا تتخطى 3 ملايين

إجمالي الوفيات بلغ 80.868

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا اليوم السبت حاجز 3 ملايين إصابة؛ لتصبح المملكة المتحدة خامس دولة في العالم تتخطى هذه العتبة.



وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 59937؛ ليصل الإجمالي إلى 3.017.409 حالات، وفقًا لـ "رويترز".



وأضافت بأنها رصدت 1035 وفاة جديدة من جراء المرض؛ ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 80.868 متوفَّى.